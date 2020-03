Grüner Vorwurf: An Groitzscher Platane geschützte Krähen beseitigt

Groitzsch

Für mindestens zum Teil vorgeschoben hält Ingo Thienemann den Grund fürs überaus starke Stutzen der Platane in der Groitzscher Südstraße. „Die Verkehrssicherheit wurde genannt. Aber es ging doch hauptsächlich darum, die Saatkrähen-Kolonie aus dem Baum zu beseitigen“, warf der Stadtrat von Bündnis 90/Die Grünen in der Fragestunde der jüngsten Sitzung der Stadtverwaltung vor. „In der Stadt Groitzsch werden Naturschutzbelange nur unterschwellig behandelt“, kritisierte er. Das sah die – allerdings schweigende – Mehrheit im Gremium anders.

Jahrelanger Streit um Platane und Krähennester

Der Streit um die alte Platane in der Südstraße schwelt schon einige Jahre, sagte Thienemann. „Dass sich da seit längerer Zeit eine kleine Kolonie der streng geschützten Saatkrähen eingemietet hatte, gefällt nicht jedem. Jetzt haben Sie offiziell geregelt, diese zu beseitigen“, sprach er Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) direkt an. Denn der hatte sich für den Einsatz von Säge und Astschere die Zustimmung des Umweltamtes des Kreises geholt.

Verschnitt wegen Verkehrssicherheit erforderlich

Wie dort argumentierte der Stadtchef wiederum: „In den letzten Jahren hat sich niemand an der Platane vergriffen. Da war viel Totholz drin. Und darunter verläuft der Schulweg. Wenn bei den Stürmen, die wir jetzt häufiger haben, was passiert, gehe ich in den Knast“, wählte Kunze drastische Worte. Deshalb bestätigte das Amt die Verkehrssicherungspflicht der Stadt. „Dann erst haben wir gehandelt. Dass die Krähennester ganz oben betroffen waren, tut mir leid.“

Außer Stamm und Hauptästen ist von der Platane in der Groitzscher Südstraße zunächst nicht viel übrig geblieben. Quelle: Olaf Becher

Naturschützer: Anderer Umfang möglich

Thienemann beharrte jedoch darauf, dass diese mit einem geringeren Umfang des Verschnitts hätten gehalten werden können. „Ich bin selbst Landschaftspfleger. Wie dort gearbeitet wurde, ist unverantwortlich.“ In Bezug auf die Vögel; dass der Baum ausschlagen und wohl erneut eine schöne Krone bilden wird, wie der Bürgermeister mehrfach betonte, stellte Thienemann nicht in Abrede. Die Regionalgruppe „Südraum Leipzig“ im Naturschutzbund Deutschland, deren Vorsitzender er seit Januar ist, habe sich mit einem Schreiben ans Landratsamt gewandt. Die Antwort stehe aus.

Von Flächenversiegelung und Kettensäge

Zudem kritisierte er die Stadt wegen fehlenden Grüns, etwa auf Supermarkt-Parkplätzen, bei Ersatz für gefällte Bäume. „Wir versiegeln permanent Flächen und fordern keinen Ausgleich.“ Kunze verwies aber auf neue Bäume in der Altenburger Straße und Bepflanzungen, wo Häuser weggerissen worden waren. „Es ist nicht so, dass wir mit der Kettensäge durch die Stadt laufen und alles umnieten.“

Naturschutz-Antrag und Pflanzvorschläge

Thienemanns Einwand, dass die Kolonien der geschützten Saatkrähen immer weniger werden, wollen mehrere Abgeordnete wegen anderer Beobachtungen nicht glauben. Lothar Gläser ( SPD) stellte dann spöttisch den Antrag, Kinder unter Naturschutz zu stellen. Die sollten doch mehr Wert haben als Krähen. Rico Fiedler ( CDU) mahnte Vorschläge an, wo welche Bäume gepflanzt werden können, die den Verkehr nicht stören.

Bürgermeister Kunze war dann versöhnlich. „Wir hätten nichts gemacht ohne Amtszustimmung. Wir arbeiten doch Hand in Hand.“ Wobei er Thienemann anschaute. „Darauf hoffe ich“, meinte der. Kunzes Schlusswort: „ Groitzsch ist eigentlich eine grüne Stadt.“

Von Olaf Krenz