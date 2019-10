Böhlen

Im sprichwörtlichen Sinne stehen im Böhlener Stadtteil Großdeuben alle Ampeln auf grün. Zumindest beim Vorhaben Radwegebau zwischen Großdeuben und Zwenkauer See. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die letzte – und die entscheidende – Hürde genommen. Damit steht dem Bau nichts mehr im Weg.

S...