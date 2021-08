Borna

Das Landratsamt hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde grünes Licht für den Bornaer Doppelhaushalt 2021/22 gegeben. Damit ist das Papier, das der Stadtrat kürzlich beschlossen hatte, rechtskräftig. Das sei eine wichtige Voraussetzug damit die Stadt weiterhin investieren könne, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Schuldenabbau seit 2008

Seit dem Jahr 2008 sei es gelungen, Schulden abzubauen, so dass die Stadt „in absehbarer Zeit frei von jeglichen Kreditverpflichtungen und damit selbstverständlich auch von Zinszahlungen“ sei. Die Pro-Kopf-Verschuldung von Borna werde am Jahresende bei 56,77 Euro liegen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 habe die Stadt dann planmäßig nur noch Kreditverpflichtungen in Höhe von 760 000 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 39,79 Euro bedeute, so die Rathauschefin weiter. Das sei eine „grundsolide Haushaltsführung“.

Neuau des Feuerwehrgerätehauses Zedtlitz

Zu den wichtigen Investitionen gehören in den nächsten Jahren der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Zedtlitz, die Sanierung der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ und der Neubau des Radweges vom Harbigstadion über das Wohngebiet „Grüne Harfe“ bis nach Haubitz, aber auch die Sanierung der Grundschule Neukirchen. Zudem wolle Borna mit der Einrichtung einer Berufsfachschule für Pflegekräfte im ehemaligen Gebäude des Amtsgerichts nebst angeschlossenem Betriebskindergarten ein großes Strukturwandelprojekt umsetzen.

Hundesteuer steigt

Größter Posten des Ergebnishaushaltes, der 36 Millionen Euro umfasst, ist das Personal. Dieser Posten schlägt mit 11,5 Millionen Euro zu Buche. Sach- und Dienstleistungen machen sechs Millionen Euro aus. Hundebesitzer müssen künftig etwas mehr zahlen. Die Hundesteuer steigt – um 20 auf nunmehr 80 Euro im Jahr.

Von Nikos Natsidis