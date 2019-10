Grundschüler aus Borna West basteln fürs Erntedankfest

Borna

Das Landeserntedankfest wirft bei sämtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und Bornaern seine Schatten voraus. Auch in der Grundschule Borna West ist das kommende Fest-Wochenende das Thema schlechthin. Und zugleich Aufhänger für eine Projektwoche gewesen, die am Mittwoch ihren Abschluss gefunden hat.

In den vergangenen Tagen wurde vor allem gebastelt. Aus Kastanien und Nähfaden entstanden Spinnen samt Netz, aus Blättern wurden Blättermonster, Äpfel, Birnen und Weintrauben gab es als Obstsalat zum Frühstück. Eine Lehrerin hatte gar die Idee, aus Maiskolben, Jeansstoff und Wackelaugen kleine Filmfiguren zu basteln. Die Begeisterung der Kinder war kaum zu bändigen, Endergebnis dieser Kombination waren die Minions.

Maiskolben, etwas Jeansstoff und Augen - fertig ist ein Minion. Quelle: Julia Tonne

Enge Zusammenarbeit der Schule mit dem Hort in Borna

„Unsere Schule lebt“, erklärte Susan Riedel, erst seit wenigen Wochen neue Schulleiterin in Borna West. Vorgaben gab es von ihrer Seite keine, wer Ideen hatte, konnte die auch umsetzen, weshalb so manche Lehrerin mit ihren Schützlingen einer Bäckerei einen Besuch abstattete, eine andere hingegen mit ihren Kindern Kräuterquark anrührte. „Es sind unglaublich tolle Dinge in den Tagen entstanden“, macht Riedel deutlich, zudem habe es eine enge Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen des Hortes gegeben. „Und eben diese Zusammenarbeit wollen wir künftig intensivieren.“

Aus Kastanien haben die Kinder Spinnen gebastelt. Quelle: Julia Tonne

Auch Schulsozialarbeiterin Maxie Hellinger war an den Erntedanktagen beteiligt, unternahm mit den Kindern verschiedene Spiele in der Natur, bei denen die Schüler sich gegenseitig helfen mussten. „Eine solche Projektwoche ist sehr gut dafür geeignet, soziale Kompetenzen zu fördern“, begründete die neue Schulleiterin.

Der Erfolg gab ihr recht: „Die Stimmung in den Klassen und auch untereinander ist wirklich super.“ Angenehmer Nebeneffekt der Tage sei ein ausgesprochen gutes Miteinander gewesen: zwischen den Schülern, zwischen Schule und Hort, zwischen Lehrern und Schülern. Und auch innerhalb des Kollegiums.

Leinwand mit Michael Fischer-Art hängt an der Grundschule

Die Ergebnisse der Woche sind künftig auf der Internetseite der Schule zu sehen. Für das kommende Jahr will sich die Schule noch eine andere Art der Präsentation einfallen lassen. Vielleicht ist ja die Kita Thräna Vorbild.Die beteiligt sich jeden Herbst mit selbst gebastelten Deko-Dingen am Erntedankfest der Kleingartenanlage Zur Einheit. Die wiederum versteigert die Kunstwerke und spendet den Erlös an die Kita.

Die Projektwoche in Borna West hatte übrigens noch eine Überraschung zu bieten. Vor wenigen Tagen ist die riesige Leinwand an das Baugerüst angebracht worden, die anlässlich des Sommerfestes zusammen mit Michael Fischer-Art entstanden ist.

Die von Fischer-Art gemeinsam mit den Kindern gestaltete Leinwand hängt nun an der Grundschule Borna West. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne