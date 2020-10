Grundschüler aus Pegau erleben spannende Schulstunde im Biotop Maltitz

Groitzsch/Maltitz

Was bedeutet der goldene Tritt bei Schafen? Lassen sich Taubenkröpfchen auf Papier pressen? Und warum vertragen Ziegen kein Brot? Natur ist immer für Überraschungen gut, das wissen jetzt auch die dritten Klassen der Pegauer Grundschule. Sie verlegten ihren jüngsten Sachkundeunterricht kurzerhand ins Biotop Maltitz und erkundeten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Sabine Pfeil sowie Ingo Thienemann, Peter Windolph und Christina Fischer vom Groitzscher Naturschutzzentrum das weitläufige Gelände.

Mit den Patenschulen unterwegs

Seit fünf Jahren lädt die Nabu-Regionalgruppe Südraum Leipzig die Grundschulen Groitzsch und Pegau zu Exkursionen ein. Unterstützt werden sie dabei von der Mibrag, sowohl finanziell als auch fahrtechnisch, sowie von anderen regionalen Unternehmen. „Wir waren schon auf der Neukieritzscher Bisonfarm und haben den geologischen Lehrpfad und einen Imker in Hohendorf besucht. Für die Kinder ist das jedes Mal aufregend“, hat Christina Fischer festgestellt. Auch die Schulstunde in Maltitz fand bei den Mädchen und Jungen Gefallen.

Der Nabu bewirtschaftet die ehemaligen Sedimentbecken in Maltitz. Quelle: Kathrin Haase

Blüh- und Schmetterlingswiesen

Die ehemaligen Absetzbecken dienten einst zur Ablagerung von Schlämmen aus dem Kraftwerk Mumsdorf. Nach der Stilllegung des Kraftwerkes wurde die Industrieanlage überflüssig, die Ökostation Borna erstellte ein Konzept zur naturschutzfachlichen Aufwertung und der Nabu übernahm die Pflege des 3,2 Hektar großen Geländes. Inzwischen sind hier drei Feuchtbiotope, zwei Trockenbecken als Eidechsenhabitate sowie eine Blüh- und Schmetterlingswiese entstanden, ebenso fühlen sich Schafe, Ziegen und Shetlandponys wohl.

Die Pfennigfuchser von Maltitz

Peter Windolph führte die Grundschüler behutsam an die Tiere heran. Er hatte für die Ponys Möhren und Salat mitgebracht, während sich die Zackelschafe mit Gras und Kräutern begnügten. „Sie vertragen kein Brot“, erklärte er. Der empfindliche Magen von Wiederkäuern komme durcheinander und führe zu einer Übersäuerung. „Man nennt sie auch Pfennigsucher, weil sie so genügsam sind und etwa zwei Kilo Gras am Tag fressen“, berichtet Windolph. „Ohne die Schafe wäre hier schon alles hochgewachsen.“

Schafe stampfen den Boden fest

Schafe werden auch die „Tiere mit einem goldenen Tritt“ genannt, erläuterte er weiter. „Natürlich haben sie keine Füße aus purem Gold. Wir wollen damit nur ausdrücken, dass sie mit ihren Klauen etwas Wertvolles machen, nämlich den Boden feststampfen.“ Damit könne er nicht von Wind und Wasser abgetragen werden.

Herbarien mit Wegwarte und Goldrute

Während Ingo Thienemann mit den Kindern kleine Naturerfahrungsspiele unternahm, legte Christina Fischer Herbarien an. Die Schüler suchten dafür Natternköpfe, Wegwarte und Goldrute, Taubenkröpfchen und Flockenblume. „Und Maltitz“, rief ein Mädchen dazwischen. „Nein, das war Malve, klingt aber so ähnlich“, lacht Christina Fischer. Für die Acht- und Neunjährigen fühlte sich die Exkursion so gar nicht nach Schulunterricht an. „Mir gefällt es hier“, sagt Ina Knoth und auch für Tom Engelmann, Leon Schmidt, Pia Loreen Böhlitz, Mia Steinhardt und Philipp Grosser hatte die Exkursion mehr von einem Abenteuerausflug. „Wir haben extra unsere Kuscheljacken angezogen.“

