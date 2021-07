Grundschulanbau: Böhlener Zeitkapsel beinhaltet Brief für die Nachwelt

Böhlen

Zeitkapseln, die derzeit bei Neubauvorhaben in den Boden eingelassen werden, haben eines gemeinsam. Sie beinhalten nicht nur eine Zeitung vom Tag der Grundsteinlegung, sondern werden darüber hinaus auch mit einer Maske bestückt. Was schlicht der Corona-Pandemie geschuldet ist. Auch das Behältnis für den Anbau der Grundschule in Böhlen wird in ferner Zeit, wenn es denn irgendwann einmal wieder auftaucht, an dieses besondere Jahr erinnern.

Schreiben für die Nachwelt

Allerdings verstaute Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) am Freitagvormittag nicht nur einen Mund-Nasen-Schutz in der Kapsel, sondern auch einen Corona-Schnelltest. Außerdem Münzen dieser Epoche und einen Brief. Der mit den Worten beginnt: „Liebe Nachwelt in Böhlen“.

In dem Schreiben geht der Rathauschef natürlich auf den Grund für den Anbau ein, zudem beschreibt er die Pandemie-Situation der vergangenen Monate. „Wir wissen nicht, wann diese Zeitkapsel geöffnet wird. Doch wir hoffen, dass das Corona-Virus schon längst Geschichte ist und eine solche Pandemie nicht wieder die ganze Welt stillgelegt hat“, heißt es darin.

Auch die Kinder der Grundschule und vom Hort Pfiffikus trugen zum Füllen der Kapsel bei. Sie ließen auf diese Art selbst gemalte und gebastelte Werke mit in den Grundstein ein.

Böhlen investiert 4,9 Millionen Euro in das Vorhaben

Die Stadt Böhlen investiert rund 4,9 Millionen Euro in den Anbau und die Erweiterung der Schule. Denn die bisherigen Gebäude platzen aus allen Nähten, ausreichend Platz für Unterricht und Nachmittagsbetreuung ist Mangelware. Mit dem Anbau wird nun Abhilfe geschaffen. Künftig können mehr als 330 Mädchen und Jungen hier lernen. Derzeit noch besuchen 250 Kinder die Grundschule „Pfiffikus“.

Obwohl beide Gebäude nur für eine Zweizügigkeit konzipiert sind, sind die Klassenstufen eins, zwei und drei seit dem Schuljahr 2019/2020 schon dreizügig, haben also jeweils drei Klassen. Um der weiter wachsenden Zahl der Grundschüler Rechnung zu tragen, ist ein Anbau unumgänglich, betonte Bürgermeister Berndt bei der Grundsteinlegung, an der auch Landrat Henry Graichen (CDU) teilnahm.

Die Zeitkapsel beinhaltet nicht nur eine Maske und einen Corona-Schnelltest, sondern auch einen Brief für die Böhlener Nachwelt. Quelle: Tina Arndt

Anbau soll im September 2022 fertig sein

„In dem neuen Gebäudeteil sollen in der oberen Etage drei Klassenräume, ein Informatikraum sowie ein Musik- und Rhythmusraum entstehen“, beschreibt Berndt in dem Kapsel-Brief das Vorhaben detailliert. „Im unteren Bereich wird es Gruppen- und Themenräume für den Hort geben. Des Weiteren entstehen im Anbau Sanitärbereiche und neue Garderobenräume. Das Lehrerzimmer und der Speiseraum im jetzigen Gebäude werden entsprechend einer dreizügigen Grundschule vergrößert.“ Die Fertigstellung des Anbaus sei für September 2022 geplant.

Die Arbeiten am Grundschulanbau haben begonnen. Dieser soll im September 2022 fertig sein. Quelle: Tina Arndt

Von Julia Tonne