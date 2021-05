Grundschulanbau in Pegau hinkt vier Monate dem Zeitplan hinterher

Pegau

Vier Monate ist der Anbau für die Grundschule in Pegau im Zeitverzug, derzeit aber geht es zügig voran. Die Baugrube ist ausgehoben, der Kran steht, nun kann mit dem Rohbau begonnen werden, wie Pegaus Bauamtsleiter Gunther Grothe sagt. 3,7 Millionen Euro nimmt die Elsterstadt in die Hand, um die Grundschule zu erweitern. Denn das bisherige Gebäude platzt sprichwörtlich aus allen Nähten.

Zwar ist es für eine Zweizügigkeit der Klassenstufen ausgelegt. Doch während die zweiten bis vierten Klassen schon dreizügig sind, gibt es seit Anfang des Schuljahres sogar vier erste Klassen. Das hat auch Auswirkungen auf den Hort. Viele Räume werden seit der Eröffnung im Jahr 2017 doppelt genutzt – eben auch als Klassenzimmer.

Anbau ist komplett unterkellert

Dass die Stadt dringend mehr Plätze und damit größere Kapazitäten braucht, ist schon lange klar. Allerdings war es gar nicht so einfach, mal eben einen Anbau zu planen. Denn das gesamte Schulgelände ist in seiner Fläche begrenzt. Weshalb das neue Gebäude nun an der Stirnseite der Oberschule entsteht. „Und weil wir hier nicht allzu weit in die Höhe bauen können, mussten wir komplett unterkellern“, macht Grothe deutlich.

Um jedoch ein Nachrutschen des Erdreichs in die Baugrube zu verhindern, hatten die ausführenden Baufirmen auf das Verfahren des sogenannten Berliner Verbaus zurückgreifen müssen. Heißt: Trägerbohlwände sichern die Baugrube. „Und eben das und die umfangreichen Prüfungen der Statiker haben für den Zeitverzug gesorgt“, erklärt der Bauamtsleiter.

Weil die Baugrube mit dem sogenannten Berliner Verbau gesichert werden musste, liegt das Vorhaben einige Monate im Zeitverzug. Quelle: Julia Tonne

Dach des Grundschulanbaus bekommt Fotovoltaikanlage

Künftig werden im Kellerbereich des Anbaus mehrere Werkräume und die Wirtschaftsküche untergebracht sein. Zudem bekommt der Anbau einen Aufzug und eine Verbindung zur Oberschule, damit beispielsweise zukünftig Schüler mit Handicaps barrierefrei ihre Unterrichtsräume erreichen. Eine direkte Verbindung aber zum Bestandsgebäude der Grundschule werde es nicht geben können. „Die Schüler müssen dann bei Bedarf über den Schulhof laufen“, so Grothe. Er gehe aber davon aus, dass die Schulleitung bei ihren Planungen die etwas längeren Wege berücksichtigen wird.

Eine separate Heizung bekomme der Anbau laut Bauamtsleiter nicht, vielmehr werde diese an die bestehende Anlage angeschlossen. Die Stromversorgung hingegen werde vollständig über die Wasserkraftanlage in der Untermühle gewährleistet, die schon jetzt die Bestandsgebäude auf dem Schulgelände und die Turnhalle versorgt. Zudem plant die Stadt die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Anbaus. „Einen Teil davon werden wir dann sicherlich für die Schule nutzen, einen anderen einspeisen“, sagt Grothe.

Anbau soll Ende nächsten Jahres fertig sein

Der Anbau ist in diesem Jahr der teuerste Einzelposten auf der Investitionsliste der Stadt. Allein 2021 schlägt das Vorhaben mit 1,9 Millionen Euro zu Buche. „Aber wir kommen um die Erweiterung nicht herum, erst recht nicht, wenn wir mit der Schlossfabrik noch das nächste Wohngebiet erschließen.“ Ende des nächsten Jahres soll der Anbau stehen und seiner Bestimmung übergeben werden.

Von Julia Tonne