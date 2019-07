Böhlen

Die Grundschule in Böhlen braucht dringend einen Anbau. Denn sowohl Schule als auch Hort platzen mittlerweile aus allen Nähten. „Der Anbau eilt sehr“, betonte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) erst kürzlich und zum wiederholten Male. Denn die prognostizierten Zahlen der künftigen ABC-Schützen machen mehr Platz unerlässlich.

Derzeit lernen rund 230 Kinder in der Schule Pfiffikus. „Und im jetzt beginnenden Schuljahr wird es erneut dreizügig“, sagt der Rathauschef. Tendenz: noch weiter steigend. Zumindest was die Klassenstärken betrifft. Schon die künftige zweite Klassenstufe sei dreizügig. Berndt geht davon aus, dass die Dreizügigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich ist.

Kapazitäten für den Hort Böhlen wird auch erweitert

In weiser Vorahnung hatte die Stadt im vergangenen Jahr ein Grundstück ersteigert, das zwischen Ärztehaus und Schulgelände liegt. Das solle zwar nicht für den Anbau selbst genutzt werden, aber für die Zuwegung, für notwendige Abstandsflächen, aber auch für Spiel- und Sportmöglichkeiten.

Mit dem Anbau geht auch eine zwingend erforderliche Kapazitätserweiterung für den Hort einher. „Die Entwurfsplanung für den Anbau liegt bereits vor, Fördermittel werden beim Freistaat beantragt“, erklärt Berndt. Er hoffe auf einen Baubeginn im nächsten Jahr.

Derzeit investiert die Stadt Böhlen in die Sanierung des Daches und in die Erneuerung der Abwasserleitung im Gebäude in der Lessingstraße. Laut Berndt sei die Leitung vollkommen marode und das Dach in einem desolaten Zustand. Die Gefahr von eindringendem Regenwasser sei sehr groß. Bis Anfang August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Julia Tonne