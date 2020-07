Grundschule Borna-West: Besucher werfen Blick auf die Baustelle

Borna

Die Tristesse ist verschwunden, stattdessen ist die Grundschule Borna-West auf der Nordseite mittlerweile genauso bunt wie auf der Südseite. Und auch im Inneren des Schulgebäudes tut sich was. Oder vielmehr: unzähliges. Die Möglichkeit, sich die Baustelle und die entsprechenden Baufortschritte anzusehen, nutzten am Sonnabend etwa 30 Besucher. Darunter Eltern mit Kindern sowie auch die alte und die neue Schulleiterin.

Waltraud Voigt, bis zum vergangenen Jahr die Chefin in West, war sichtlich begeistert, was aus „ihrer“ Schule bislang geworden ist. „Den Schallschutz merkt man schon jetzt, und die Farbgebung wird wirklich schön“, sagte sie während der Führung. Und in der Tat hat nicht nur die Fassade einen neuen Anstrich bekommen, auch die Flure und Klassenzimmer werden bunt. „Jede Etage wird in einer anderen Farbe gestrichen, damit sich die Kinder besser zurechtfinden“, erklärte Planer Steffen Beier vom Büro Beier. Die Klassenräume hingegen erhalten alle die gleiche Farbgebung.

Neue Heizungen, Akustikdecken und Rauchschutztüren

Doch mit den Anstrich ist die Sanierung im Inneren bei Weitem nicht getan. Vielmehr geht es ordentlich zur Sache, bleibt sprichwörtlich kaum ein Stein auf dem anderen. So haben die Flure unter anderem Rauchschutztüren erhalten. „Die Flure sind 60 Meter lang. Allerdings gibt es die Brandschutzvorgabe, alle 30 Meter eine entsprechende Schutztür einzubauen“, machte Beier deutlich. Darüber hinaus gebe es neue Heizkörper, Akustikdecken, Tageslichtsensoren bei der Beleuchtung, die dadurch entsprechend der Lichtverhältnisse angepasst wird, komplett neue Sanitäranlagen und neue Anschlüsse für die digitale Ausstattung der Schule.

Neue und alte Schulleiterin, Susan Riedel (vorn, l.) und Waltraud Voigt, sind auf die Fortschritte der Bauarbeiten gespannt. Quelle: Julia Tonne

Im vergangenen Jahr hatte die Sanierung der Grundschule begonnen, mittlerweile ist der erste von insgesamt drei Strängen fertig. Nun geht es im zweiten Strang weiter, mit der Fertigstellung ist dann zu den Sommerferien im nächsten Jahr zu rechnen. „Wenn alles fertig ist, fehlt unserer Schule nur noch ein schöner Name“, sagte Schulleiterin Susan Riedel, die den Posten im vergangenen Jahr von Voigt übernommen hatte. Vorschläge gebe es schon einige, aber eine Entscheidung stehe noch aus.

Lärmintensive Arbeiten erst nach Schulschluss

Auch sie ist sichtlich angetan von den Fortschritten, die die Schule derzeit macht. Ein echter Hingucker sei vor allem das großformatige Bild über dem Haupteingang, das der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art gestaltete. Das darin enthaltende Wort „Glückskinder“ treffe den Nagel auf den Kopf: „Wir haben das Glück, hier wieder lernen zu können. Und das Glück, bald eine komplett neu gemachte Schule zu bekommen.“

Michael Fischer-Art hat das Bild über dem Haupteingang gestaltet. Quelle: Julia Tonne

Die Dauer der Baumaßnahmen führt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) darauf zurück, dass die Sanierung während des Schul- und Hortbetriebes erfolgt. „Viele lärmintensive Arbeiten können erst nach Schulschluss durchgeführt werden, deshalb dauert alles ein wenig“, begründete sie am Sonnabend. Der Aufwand der entsprechenden Absprachen zwischen Schule, Hort und Bauarbeitern sei eine immense Herausforderung für alle Beteiligten.

Wenn Grundschule West fertig ist, geht es in Neukirchen weiter

Die Rundum-Sanierung in Borna-West ist in gewisser Weise ein Testlauf für die anstehende Sanierung der Grundschule im Ortsteil Neukirchen. Die aber kann – so sagte es Baubürgermeister Karsten Richter – erst dann erfolgen, wenn in West alles fertig ist. „Denn wenn es in Neukirchen losgeht, müssen die Kinder während der Dauer der Arbeiten in West untergebracht werden“, betonte er.

Auch in Neukirchen steht die energetische Sanierung auf der Agenda. Heizungen, die Elektrotechnik, Fenster und Türen werden komplett erneuert. Immerhin hat alles in dem Gebäude seine mindestens 20 Jahre auf dem Buckel. Kaum noch etwas entspricht den heute gültigen Standards. Richter rechnet mit dem Baubeginn frühestens fürs Jahr 2022. Derzeit werden Kostenanalyse und Planungen aktualisiert, sagte er.

Von Julia Tonne