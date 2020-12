Grundschule Borna West heißt jetzt „Kinder dieser Welt“

Borna

Die Sanierung der Grundschule in Borna-West ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Dafür punktet die Einrichtung nun mit einem neuen Namen. Künftig heißen Grundschule und Hort „Kinder dieser Welt“. Der Name setzte sich gegen rund 30 weitere Vorschläge durch.

Im August erst hatte die Stadt auf Wunsch der Schule die Bornaer dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. Die Resonanz war beachtlich, die Ideen reichten von „Villa Kunterbunt“ über „ Kurt Pietzsch“ (Geologe aus Borna) und „Allium cepa“ (Zwiebel) bis hin zu „Glückskinder“. Letzterer Name ziert gar schon den Haupteingang der Grundschule. Der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art hatte den Begriff mit eingearbeitet.

Schüler selbst reichten Vorschläge ein

Nicht nur zahlreiche Privatpersonen waren kreativ geworden, vor allem etliche Schüler der Grundschule hatten eigene Vorschläge abgeliefert. Entsprechend schwer fiel der Jury, bestehend aus der Schulleitung der Grundschule, den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen sowie Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke, die Entscheidung.

„Mit unserem neuen Namen werden wir dem multikulturellen Charakter der Schule gerecht. In unserer Grundschule `Kinder dieser Welt` lernen Kinder verschiedener Nationen von- und miteinander“, betont Schulleiterin Susan Riedel. Und um eben diesen gerade in heutiger Zeit so wichtigen Gedanken nach außen zu tragen, sei der Name passend gewählt.

Name wird am Westgiebel angebracht

Laut Jurymitglied und Oberbürgermeisterin Luedtke sei der Name von den Schülern selbst vorgeschlagen worden und habe mit Abstand die meisten Einzelnennungen aller Vorschlage verzeichnet. „Im Zuge der weiteren Sanierung des Schulgebäudes werden wir den neuen Namen in den kommenden Monaten am Westgiebel der Schule mit Blick in Richtung Deutzener Straße anbringen“, erklärte sie.

Im Sommer 2019 hatte die umfangreiche Sanierung des Schulgebäudes begonnen, kurze Zeit später übernahm die neue Schulleiterin Riedel das Ruder.

