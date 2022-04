Neukieritzsch/Deutzen

Seit vielen Jahren kämpfen viele Deutzener um den Erhalt ihrer Grundschule. Zuletzt hatte die schon kein eigenes Schulhaus mehr. Seit Sommer 2019 waren die Schüler und Lehrer im Gebäude der Grundschule Neukieritzsch mit untergebracht. Jetzt wird die eigenständige Bildungsstätte komplett abgewickelt. Am 1. August 2023, so hat es der Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen, soll sie nicht mehr existieren.

Vor sechs Jahren: Schule droht das Aus

Schon zum Schuljahr 2016/2017 stand die Grundschule auf der Kippe. Das Kultusministerium wollte sie wegen zu geringer Schülerzahlen nicht mehr finanzieren, was das Aus bedeutet hätte. Die Gemeindeverwaltung Neukieritzsch schien sich damit abzufinden, bereitete damals schon die Einschulung der Erstklässer im Hauptort der Kommune vor.

Lehrer und Eltern in Deutzen aber entwickelten damals quasi über Nacht ein Konzept für jahrgangsübergreifenden Unterricht, mit dem die Schule auch mit weniger Kindern weiterbetrieben werden konnte. 2019 verfügte die Gemeinde wegen baulicher Mängel des in diesem März 60 Jahre alt gewordenen Gebäudes die Notauslagerung nach Neukieritzsch.

Freistaat knüpft Fördermittelzusage an Bedingung

Fortan mussten in dem Haus zwei Grundschulen mit verschiedenen Unterrichtssystemen nebeneinander Platz haben. Das funktionierte nie reibungsfrei und brachte beide an räumliche Grenzen. Weil auch die bisherigen Bemühungen um Fördermittel für Sanierung oder Neubau in Deutzen ohne Erfolg waren, zog die Gemeinde jetzt die Notbremse.

Am Gebäude der Grundschule Neukieritzsch sollen noch eine Fassade saniert und ein Aufzug angebaut werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Das hat mit räumlichen Problemen zu tun. Denn im kommenden Schuljahr muss allein die Grundschule Neukieritzsch erstmals zwei erste Klassen einschulen, wodurch schon ein Raum mehr benötigt wird, als aktuell vorhanden. Zum anderen sah sich die Kommune vom Kultusministerium unter Druck gesetzt. Fördermittel für die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten am Neukieritzscher Schulhaus – Fassade, Aufzug – sollen von der Aufhebung der Deutzener Schule abhängig gemacht worden sein.

Vater: Vielfalt wäre angebracht

Auch die zuletzt ins Auge gefasste Lösung einer „Oberschule plus“, einer Oberschule mit angeschlossener Grundschule in Deutzen, scheitert bislang. Dazu müsste die Stadt Regis-Breitingen ihre Oberschule aufgeben, was dort abgelehnt wird.

Am Vorabend des Schließungsbeschlusses wurden Elternvertreter in einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung auf die bevorstehende Entscheidung vorbereitet. Am Dienstagabend war nur noch ein einziger Deutzener Vater anwesend. Er beklagte, mit der Auflösung der Deutzener Grundschule würde „schulische Monokultur“ herrschen, wo doch Vielfalt angebracht wäre.

Die Leiterin der Grundschule Deutzen, Silke Schröder, wollte sich die Entscheidung des Gemeinderates nicht anschauen. „Man hat es ja geahnt“, sagte sie gestern der LVZ, „aber man ist jetzt trotzdem enttäuscht und traurig.“ Sie ärgert auch die Geschwindigkeit, mit der die Schule nun abgewickelt wird.

Klasse zwei bleibt noch ein Jahr unter sich

Denn mit dem Auslaufen schon nach dem nächsten Schuljahr werden nicht mehr alle Kinder, die das jahrgangsübergreifende System begonnen haben, dieses auch beenden. Die jetzige Deutzener Klasse 1 bleibt 2022/2023 als eigenständige zweite Klasse erhalten. Die Klassen drei und vier werden dann noch jahrgangsübergreifend unterrichtet. Zum übernächsten Schuljahr, für das der Unterricht am 21. August 2023 beginnt, werden alle Klassen der Grundschule Neukieritzsch angegliedert.

Der Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit das Ende der Grundschule Deutzen. Eine Gegenstimme kam vom Deutzener Jens Buder (Bürger für Deutzen). „Wir verstoßen gegen Gesetze“, sagte er der LVZ. Damit bezieht er sich auf ein Moratorium des Freistaates, keine Schulen im ländlichen Raum mehr zu schließen, welches seit 2013 auch für Grundschulen gilt.

Jens Buder: „Wir verstoßen gegen Gesetze.“ Quelle: André Neumann

Meckel: Freistaat spielt Schulstandorte gegeneinander aus

Die zweite Gegenstimme kam von Thomas Meckel (SPD). Der Bewerber um das Bürgermeisteramt sieht die Schließung der Schule nach eigenen Worten als schlechtes Signal an die Deutzener „in Anbetracht der Zusagen der Politik in allen Ebenen und der Hoffnungen, die die Deutzner darauf gesetzt haben“. Zudem sei er nicht bereit, „dem Kalkül des Fördermittelgebers nachzugeben, der mit der Förderpolitik die Schulstandorte sowohl Deutzen und Neukieritzsch als auch Neukieritzsch und Regis-Breitingen gegeneinander ausspielt“.

Thomas Meckel meint, dass der Freistaat Schulstandorte gegeneinander ausspielt. Quelle: Götz Schleser

Aus Sicht von Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) ist das Aus für die Grundschule Deutzen „nicht in Stein gemeißelt“. Sollte der Bedarf vorhanden sein und der Freistaat Geld zur Verfügung stellen, könnte der Schulstandort Deutzen wieder reaktiviert werden, sagte er. Als beste Lösung sieht Hellriegel dabei einen Campus mit „Oberschule plus“ (einschließlich Grundschule), Sporthalle und eventuell noch einen Hort an.

Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) kann sich eine spätere Reaktivierung der Grundschule Neukieritzsch vorstellen. Quelle: Jens Paul Taubert

Von André Neumann