Grundschule Deutzen zwei weitere Jahre nach Neukieritzsch ausgelagert

Die Grundschule „4 Jahreszeiten“ Deutzen bleibt für zwei weitere Jahre Gast im Gebäude der Grundschule Neukieritzsch. Das hat der Neukieritzscher Gemeinderat am Dienstagabend beschlossen. Der Beschluss beinhaltet zugleich die Verpflichtung, am beabsichtigten Neubau einer Grundschule mit Sporthalle im Ortsteil festzuhalten.

Keine Alternative zur fortgesetzten Auslagerung

Fast nie ging es in den letzten Jahren so unaufgeregt zu, wenn über die Deutzener Grundschule gesprochen wurde, wie auf dieser Sitzung des Gemeinderates. Allerdings war die Entscheidung in der Sache wohl auch alternativlos. Das Schulhaus in Deutzen ist seit knapp zwei Jahren geschlossen. An der baulichen Situation, wegen der die Grundschule damals notausgelagert wurde, hat sich nichts geändert.

Die knapp 50 Grundschülerinnen und Grundschüler können also nirgends anders hin. Die Beschlusslage hatte die Notauslagerung aber nur bis zum Ende des jetzigen Schuljahres vorgesehen. Der Gemeinderat konnte daher gar nicht anders, als die Unterbringung im Neukieritzscher Schulhaus zu verlängern.

Reaktion auf Fördermittelantrag fehlt noch

Die Frage war nur: Für welche Dauer? Die Fraktion Bürger für Deutzen hatte den Antrag gestellt, die Notauslagerung um ein Jahr zu verlängern. Die Verwaltung stellte den nicht zur Abstimmung, sondern präsentierte einen eigenen Beschlussantrag über die Verlängerung um zwei Jahre. Hauptamsleiterin Petra Jung sprach in dem Zusammenhang von „Erfahrungen“, ohne das weiter zu erklären.

Offenbar wollte sie damit sagen, dass nach Lage der Dinge innerhalb von nur einem Jahr nicht damit zu rechnen ist, dass die Schule nach Deutzen zurückkehren könnte. Konkret begründet wurde die zweijährige Verlängerung zum einen mit der noch immer fehlenden Reaktion des Freistaates auf einen Fördermittelantrag der Gemeinde für den Neubau sowie mit dem Bedarf an Schulplätzen.

Schülerzahlen steigen in nächsten Jahre

Der Fördermittelantrag war am 1. September 2020 gestellt worden und wurde bis heute nicht beschieden, erklärte die Hauptamsleiterin. Die Zahl der Grundschüler in der Gemeinde Neukieritzsch steige stetig an. Für das kommende Schuljahr rechnet die Kommune mit 206 Mädchen und Jungen in ihren drei Grundschulen – in den zwei Häusern in Neukieritzsch und Lobstädt. Für das Schuljahr 2024/2025 werden allerdings 251 Schulkinder prognostiziert, wobei Zuzüge in die neuen Wohngebiete noch nicht berücksichtigt seien.

Grund Nummer drei für den Beschluss wurde eins zu eins aus dem Antrag der Deutzener Gemeinderatsfraktion übernommen: Die Abgeordneten aus dem Ortsteil hatte darauf hingewiesen, dass der Erhalt der Grundschule Deutzen in der Vereinbarung zur Eingemeindung des Dorfes nach Neukieritzsch im Jahr 2014 festgeschrieben worden war.

Breite Zustimmung ohne Debatte

Der Gemeinderat stimmte der weiteren Notauslagerung ohne jegliche Diskussion zu. Es gab nur eine Gegenstimme. Damit wird die Grundschule „4 Jahreszeiten“ auch in den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 in Neukieritzsch bleiben.

Komplett einstimmig erging danach der Beschluss, die Eltern der Deutzener Grundschüler weiterhin von ihrem Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung zu entlasten. Die 4700 Euro für 47 Kinder übernimmt für zunächst ein weiteres Jahr die Gemeinde.

