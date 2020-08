Grundschule Espenhain: Wie eine Bruchbude wieder vorzeigbar wird

Rötha/Espenhain

Am Gebäude der Grundschule in Espenhain geht in den Ferien die schrittweise Sanierung weiter. Aktuell liegt der Fokus auf Fenstern und auf Sonnenschutz. Schon Ende Juni war begonnen worden, die großen Fensterfronten des Treppenhauses neu zu verglasen.

Schulleiterin Doreen Zanner erinnert sich an den sprichwörtlich großen Knall, mit dem der Ausbau der Fenster begann. Offenbar kam man den alten Scheiben nicht anders bei, als sie heraus zu schlagen. Ohrenbetäubender Lärm und Glassplitter im ganzen Haus seien die Folge gewesen. Das war Ende Juni, Anfang Juli, als die Kinder noch in der Schule waren.

Danach habe die Schule lange einem Luftschloss geglichen, denn es dauerte eine Weile, ehe die neuen Fenster eingesetzt wurden. Die Seite zum Hof blieb mehrere Wochen nur durch Planen verdeckt.

Nur im Obergeschoss noch alte Fenster

Die Neuverglasung des Treppenhauses ist der vorläufige Abschluss der Arbeiten an den Fenstern. Alle Klassenzimmer haben schon neue. Nur im zweiten Obergeschoss, zählt die Schulleiterin vor, müssten noch 13 Fenster aus dem alten DDR-Bestand ausgetauscht werden. Sie rechne damit, dass das im kommenden Jahr geschieht.

Nur das Obergeschoss der Grundschule Espenhain hat noch alte Fenster. Quelle: André Neumann

Auch für Schutz vor Sonneneinstrahlung wird gesorgt. Alle Klassenräume bekommen nachträglich Jalousien vor die Fenster gebaut, die Scheiben im Treppenhaus seien wärmedämmend.

Nach den Ferien geht es im Schulhaus weiter, kündigt Zanner an. Dann soll der Sekretariatsflur renoviert werden. Aus Gründen des Brandschutzes müssen hier in die Wand eingelassene Holzschränke ausgebaut werden. Die Schulleiterin hofft, Anfang des kommenden Jahres auch das Sekretariat selbst renovieren zu können. Denn gerade der Raum, in dem auch Eltern empfangen werden, sollte repräsentativ sein.

„In kurzer Zeit ist viel passiert“

Die Grundschule in Espenhain stand in baulicher Hinsicht lange hinten an. Das bestätigt auch Pascal Németh, Vorsitzender von Elternrat und Schulförderverein. Als Espenhain noch selbstständige Gemeinde war, sei wenig für die Schule getan worden. Und auch nach der Eingemeindung 2015 dauerte es lange, ehe das Gebäude in den Fokus geriet.

Seit einem Jahr aber, in dem auch die Sporthalle innen saniert wurde, sei eine Menge getan worden, bestätigt Németh: „Ja, in kurzer Zeit ist viel passiert.“ Was auch mit der neuen Schulleiterin zu tun haben dürfte, die seit ihrem Dienstantritt vor einem Jahr nicht müde wurde, mit der Stadt über Prioritäten bei Ausstattung und Baumaßnahmen zu sprechen.

Toiletten im zweiten Obergeschoss verdienen den Namen nicht

Für die kommenden Jahre hofft sie auf die Sanierung des Daches. Fast noch dringender ist aber die Sanierung der Waschräume und Toiletten im zweiten Obergeschoss. Dort werden die LRS-Klassen (Lese-Rechtschreib-Schwäche) unterrichtet, für die Espenhain eine Stützpunkt-Schule im Landkreis Leipzig ist.

Renovierter Unterrichtsraum in der Grundschule Espenhain. Quelle: André Neumann

Gerade hier gibt es aber keine benutzbaren Toiletten. Was besonders in der Corona-Zeit aufgefallen sei, als häufiges Händewaschen wichtig war und alle irgendwie verfügbaren Waschbecken genutzt wurden. Denn die über 30 Jahre alten Sanitärräume im zweiten Obergeschoss verdienen diesen Namen nicht. „Gruselig“, sagt Doreen Zanner und hofft auf eine baldige Entscheidung der Stadt, an diesem Zustand etwas zu ändern.

„Wir sind im Umbruch“, sagt die Schulleiterin, „und freuen uns, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen.“

Von André Neumann