Neukieritzsch/Lobstädt

Die Regeln sind jetzt nach den Oktoberferien wieder strenger geworden, auch an der Grundschule in Lobstädt. Die Einbahn-Wegeregelung im Flur mit Schildern und Absperrband wurde wieder aufgebaut. Kinder müssen überall in der Schule Masken tragen, Lehrerinnen auch im Unterricht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und zur Hofpause gehen die Klassen wieder gestaffelt raus.

Doch es gibt auch gute Nachrichten in diesen mitunter schwierigen Corona-Zeiten. Die sind in Form großer Pakete in der Schule angekommen. Die meisten davon kommen von der bundesweiten Bildungsinitiative „Spielen macht Schule“. Das ist ein Wettbewerb für Grundschulen, mit dem das klassische Spielen gefördert werden soll.

Treffer bei der zweiten Bewerbung

Das Projekt, Grundschulen mit Spielen auszustatten, startete 2007 in Hessen. Weitere Bundesländer schlossen sich an, und seit 2012 haben bundesweit jährlich mehrere hundert Schulen die Möglichkeit, sich um Spielepakete zu bewerben. Die Spiele, die Spielwarenhersteller zur Verfügung stellen, werden vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen auf pädagogische Eignung geprüft, die Grundschulen bewerben sich mit einem Konzept.

Die Grundschule Lobstädt landete mit der zweiten Bewerbung einen Treffer. Sie ist eine von 29 Schulen, die sich in diesem Jahr über eine Spielesammlung freuen dürfen. Bausätze, Brettspiele, Wissensspiele, Experimentierkästen, von allem ist etwas dabei. Viele davon, sagt Schulleiterin Viola Schwingel, könnten im Förderunterricht genutzt werden. Denn auch das Spielen, egal, ob mit Quiz-Spielen oder mit Figuren wie beispielsweise auf einem Bauernhof gehöre zum Lernen dazu, ist die Pädagogin überzeugt.

Willkommenes Spielzug für „Regenpausen“

Ein Teil der Spiele wird in der Schulbibliothek deponiert, wo die Klassen sie sich ausleihen können. Das trifft sich gerade ganz gut, denn die Bibo in der ersten Etage des Schulhauses wird ohnehin gerade umgestaltet und neu bestückt. Viele Spiele bekommen ihren Platz aber auch direkt in den Regalen in den Klassenzimmern, wo sie die dort ohnehin schon vorhandenen Kisten mit Spielzeug ergänzen. „Für die Regenpausen“, sagt die Schulleiterin.

„Regenpausen“ sind Hofpausen, in denen die Kinder nicht raus gehen, wenn das Wetter zu schlecht ist. Dann bleiben sie in ihren Klassenzimmern. Und was gibt es da besseres als eine große Auswahl an Spielen.

Sophia aus der Vierten, die am zweiten Schultag nach den Ferien beim Auspacken der zuletzt angekommenen Pakete mit helfen darf, möchte demnächst unbedingt das „Spiel des Lebens“ spielen. Das kennt sie schon, deswegen freut sie sich, dass sie dieses Spiel mit in der Kiste steckt. Ihre Mitschüler Luis und Carlo entdecken auch gleich etwas, wovon sie besonders angetan sind: einen Bausatz für einen Roboter.

Noch mehr Spielzeug

Die Pakete von „Spielen macht Schule“ sind dieser Tage nicht die einzigen mit Spielzeug für die Grundschule Lobstädt. Eins kommt vom Spielwarenhersteller Bruder und steckt voller Feuerwehrautos sowie dazu passender Figuren und Geräte. Der Hersteller hatte einen eigenen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich die Schule auch gleich beteiligte – und dabei Glück hatte.

Ebenso wie bei einer Ausschreibung des Branchenverbandes der chemischen Industrie. Dort gewann die Grundschule Lobstädt Geld, für das Experimentiersätze für den Sachunterricht angeschafft werden konnten. Unter anderem ein Mikroskop und mehrere Becherlupen.

Viola Schwingel leitet die Schule seit 2019

Von André Neumann