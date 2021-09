Grundsteinlegung gefeiert: Pegauer Schulanbau ist aber schon höher

Pegau

Der Erweiterungsbau für die Grundschule Pegau wächst endlich in die Höhe. Nach einigen Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten soll es nun zügig weitergehen. Ob allerdings der Einzug tatsächlich im nächsten Jahr vollzogen werden kann, ist fraglich, hieß es bei der nachgeholten Grundsteinlegung am Sonnabend. Unklares gibt es ebenso in der Kostenfrage.

Familienzuzug – Schulerweiterung nötig

Als optimistischem Menschen kann Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) so schnell nichts die Laune verderben. Und so freute er sich auch bei dieser feierlichen Aktion über die positiven Aspekte. Eine Zeitlang sei in der Vergangenheit ja die (Mittel-, jetzt Ober-)Schule in Gefahr gewesen, geschlossen zu werden. Längst aber sei das kein Thema mehr. Und die Grundschule platze aus allen Nähten. Die Stadt habe Zuzug von Familien mit meist zwei, teils drei Kindern. Deshalb sei 2018 die Planung für den Anbau gestartet worden, die Fördermittelzusage sei 2019 eingegangen.

Der Erweiterungsbau der Grundschule Pegau wächst in die Höhe. Jetzt ist die Grundsteinlegung nachgeholt worden. Quelle: Olaf Krenz

Unwägbarkeiten bei den Ausgaben

Jedoch bleibt diese Summe trotz aller Bemühungen bei 1,7 Millionen Euro, während sich die Gesamtkosten von kalkulierten 2,8 Millionen wegen gestiegener Baupreise stark erhöht, so Rösel. Damit würden aus 60 höchstens 50 Prozent Zuschuss. Diesmal sprach er von rund 3,4 Millionen, vor zwei Monaten hatte er schon Richtung knapp vier Millionen Euro geblickt. Sind doch laut Bauamtsleiter Gunther Grothe erst sechs von 20 Bauaufträgen (Lose) vergeben. Immerhin kann Pegau die Tilgung für den Kredit gut bedienen, meinte der Bürgermeister.

Lob für Stadt vom Landkreis

Im Auftrag des Landrates sprach Ines Lüpfert, Zweite Beigeordnete des Landkreises Leipzig. Pegau sei aus Kreis-Sicht seit einiger Zeit im Fokus. Die Stadt sei hochattraktiv, viele Familien mit Kindern ziehen her. „Die Entwicklung war nicht so prognostiziert. Umso mehr freuen wir uns, dass Pegau die erforderliche Infrastruktur bereithält und schafft.“ Der Schulcampus mit Grund- und Oberschule, Sporthalle, Hort und Kindergarten könne sich wahrlich sehen lassen.

Bisherige Probleme für das Projekt

Problemlos verlief das Projekt aber nicht, sagte Grothe der LVZ. Wegen des Denkmalschutzes entsteht der Anbau statt direkt an der Grund- auf der anderen Hofseite an der Oberschule. Frost hatte die Gründung verzögert. Es gab Setzungserscheinungen. Zudem musste aufwendig der bisherige Nordgiebel bei laufendem Unterricht in schmalen Streifen ein Extra-Fundament erhalten. Corona habe ebenso für etwas Verspätung gesorgt.

Der Erweiterungsbau der Grundschule soll sich strukturell und farblich an die Oberschule (linker Rand der Grafik) anpassen. Quelle: Olaf Krenz

Wann der Einzug möglich sein kann

Mitte Oktober soll nun der Stadtrat die Aufträge für unter anderem Dach, Zimmererarbeiten, Fenster, Sanitär/Heizung/Lüftung sowie Elektro vergeben. Bürgermeister Rösel hofft, dass der Bau Ende 2022 abgeschlossen werden kann. Amtsleiter Grothe rechnet damit, dass dann die Nutzung der sechs Unterrichts- und weiteren Räume nach den Winterferien 2023 beginnt.

Von Olaf Krenz