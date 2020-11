Böhlen

Seit Donnerstagabend gibt es in Böhlen berechtigte Hoffnung, dass die bislang unendliche Grundstücks-Geschichte im Stadtteil Großdeuben doch noch ein Ende findet. Und zwar eines, das alle Wünsche und Vorstellungen der Beteiligten berücksichtigt. Der Stadtrat gab mit großer Mehrheit grünes Licht für die Ausarbeitung eines Erbbaupachtvertrages.

Bislang stand ja lediglich der Verkauf des kommunalen Grundstücks zwischen Hauptstraße und Gymnasium Lernwelten zur Debatte, zwei Interessenten hatten in den vergangenen Monaten für ihre jeweiligen Vorhaben geworben. Der Verein Lernwelten, Träger des Gymnasiums in Großdeuben, will darauf einen Anbau und eine Turnhalle errichten, um die Schule weiter zu entwickeln, Claude Böhler, Bauträger der Wohngebiete in der Lindenstraße, hatte den Vorschlag unterbreitet, dort eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen.

Anzeige

Lernwelten soll als Pächter auch Einkaufsgeschäft realisieren

Nun soll es künftig beides geben – allerdings wird der Verein Lernwelten alleiniger Pächter des Grundstücks und soll als dieser in dem Anbau oder in der Turnhalle zugleich Räumlichkeiten für einen kleinen Einkaufsladen zur Verfügung stellen. Zumindest existieren diese Pläne in der Theorie. Der nun vom Bürgermeister Dietmar Berndt auszuarbeitende Erbbaupachtvertrag muss dann verankern, dass vom Gymnasium auch beides tatsächlich unter einen Hut zu bringen ist.

In der Diskussion am Donnerstagabend legten zwei Stadträte großen Wert darauf, dass die Schaffung der Einkaufsmöglichkeit ein elementarer Bestandteil des Vertrages zwischen Stadt und Lernwelten werden müsse. Thomas Apelt von der Linksfraktion forderte eindringlich dazu auf, im Vertrag den Einkaufsladen festzuschreiben, „damit die Räume dann nicht schleichend an das Gymnasium gehen“. Diane Apitz von den Grünen fand die Sorge von Apelt berechtigt und schlug ebenfalls einen entsprechenden Passus im Vertrag vor. „Wir müssen darauf achten, dass der Einkaufsladen geschaffen und vor allem auch betrieben wird“, machte sie deutlich.

Erbbaupachtvertrag ist auch für Gymnasium eine Lösung

Schon vor einigen Wochen hatte sich der Verein Lernwelten an Stadträte und Stadtverwaltung gewandt und betont, einem Erbbaupachtvertrag zuzustimmen und dann auch ein kleines Geschäft für Waren des täglichen Bedarfs schaffen zu wollen. „Zwar ist Erbbaupacht für uns die Variante 1b, allerdings ist das in Ordnung, wenn es nicht teurer wird als ein Kauf“, betonte Martin Landgraf, Vorsitzender des Vereins, während der Sitzung.

Wie Berndt am Donnerstag erklärte, stehe derzeit ein Pachtzins (also eine monatliche oder jährliche Rate) von einem Prozent des Grundstückswertes zur Debatte. Weshalb bei Mirko Altmann ( SPD) die Frage auftauchte, weshalb nicht der übliche Satz von vier bis fünf Prozent verlangt werde. „Wir wollen den Träger nicht schröpfen, aber der Bodenrichtwert orientiert sich ja eher an fünf Prozent“, begründete er seine Frage. Die Antwort darauf lieferte Falk Jahr, Fraktionsvorsitzender der neuen Fraktion „Böhlener, Großdeubener und Gauliser Bürger“ (BGGB): „Der Erbbauzins von einem Prozent ist das Ergebnis einer Gesprächsrunde zwischen allen Beteiligten und das Ergebnis aller Fakten.“

Initiative Lebendiges Großdeuben befürwortet Lösung

Eine erste positive Rückmeldung zu dem Beschluss, einen Erbbaupachtvertrag auszuarbeiten, kam während der Bürgerfragestunde von Marko Schoppe, Initiator der Umfrage „Lebendiges Großdeuben“. „Das Ergebnis habe ich wohlwollend aufgenommen, damit kommen wir jetzt ein gutes Stück voran“, betonte er. Der Beschluss spiegele die Wünsche aller Großdeubener wider, die sich in den Herbstferien an einer Umfrage beteiligt hatten. Darin hatten Schoppe und Mit-Initiator Steffen Keilig gefragt, was sich denn die Bewohner des Stadtteils für das Grundstück wünschen. Recht einstimmig fiel das Votum für eine gleichzeitige Entwicklung von Schule UND Einkaufsladen aus.

Allerdings sorgte eben diese Umfrage noch für einen Disput. Steffen Keilig warf Falk Jahr vor, die Umfrage torpediert zu haben, indem dieser mehrmals abgestimmt habe. Jahr bemängelte hingegen ein fehlendes Impressum und eine fehlende ladungsfähige Adresse.

Von Julia Tonne