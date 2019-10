Gruselspaß in Borna nicht nur für Kinder

Borna

Am Samstagnachmittag ging es auf dem Volksplatz bis in die Abendstunden hinein und bei völliger Finsternis gespenstisch zu. Im Schutze der Dunkelheit trieben Vampire und Geister ihr Unwesen, zur Freude der kleinen und großen Besucher. André Plewnia vom Volksplatzverein freut sich über den regen Besucherandrang: „Vor der eigentlichen Eröffnung um 15 Uhr standen eine halbe Stunde vorher schon die ersten Leute am Einlass, so groß war der Andrang.“

Dank an die Veranstalter

Auch in diesem Jahr habe sich der Verein für Halloween einiges einfallen lassen. Die Vorbereitungen dazu seien bereits Monate zuvor angelaufen, so Plewnia: „Obwohl wir ein eingespieltes Team sind, brauchen wir dennoch eine gewisse Vorlaufzeit. Sponsoren und Vereine unterstützen die Veranstaltung, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut.“

Der Tanz der Elfen kam beim Publikum besonders gut an. Quelle: René Beuckert

Vom Kinder-Grusel-Schminken bis Kürbisschnitzen und Laternenbasteln reichte das Angebot, das noch von Knüppelkuchenbacken und Gruselrundgängen über den Platz bereichert wurde. Auch die Elfen tanzten wieder den Reigen der Geister und schwangen ihren Körper im Rhythmus der Musik. Schnell bildete sich vor dem Podium der Tänzerinnen eine Menschentraube, die den Tanz der Elfen hautnah mit erleben wollte.

Besucher Achmed Tandeck schaute dem Treiben auf dem Platz von oberhalb der Ränge zu. „Ich bin nahezu jedes Jahr hier mit dabei und habe den Eindruck, dass immer mehr Leute an der Veranstaltung teilnehmen. Meine Tochter ist eine der Tanzelfen, die ich gern zu dem Event begleite. In den Gesichtern der Tänzerinnen sehe ich, dass ihnen der Auftritt vorm Publikum gefällt“, verrät Tandeck.

Hallo-ween Kommentar von Haig Latchinian Jeden Tag laufe ich an dem alten, stolz ergrauten Haus vorbei. Eines Morgens standen Tür und Fenster sperrangelweit offen. Das war ungewohnt. Man habe eine hoch betagte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden, hieß es. Sie soll zuletzt sehr zurück gezogen gelebt haben. Einsamen, fast Vergessenen könnte demnächst der Schreck in die klapprigen Glieder fahren: Sie erleben, was sie nie mehr für möglich hielten – ihre Klingel schrillt. Sollte dann auch noch ein Skelett auf der Matte stehen, das mit Kinderstimme „Süßes oder Saures!“ tönt – Gott bewahre! Kein Enkeltrick. Halloween! Der an sich harmlose Grusel aus Wildwest ist nicht unumstritten. Selbst bei kessen Eltern, die sonst gern am Kürbis schnitzen: Sie bestehen darauf, die Beute ihrer lieben Erpresser vorm Verzehr zu inspizieren – es könnten ja Rumkugeln darunter sein. Derweil streiten Rechtsgelehrte über die Frage, wer dafür haftet, sollten die niedlichen Monster mit ihren Streichen übers Ziel hinaus schießen. Da ist im Extremfall allen Ernstes von möglicher Nötigung, Sachbeschädigung, ja sogar Körperverletzung die Rede. Helau Halloween 2019. Geisterstunde am Reformationstag: Für die einen Geselligkeit und süße Sünde, für andere Spaltpilz und bitterer Ernst. Es ist eben Herbst, der manchmal ist wie der April und nicht weiß, was er will: Auf den Straßen 20 Grad und kurze Hosen, im Schaufenster erste Weihnachtsmänner und Adventskalender. Da legt zum Schnäppchenpreis sogar der lilafarbene Osterhase die Ohren an. Denn auch der ahnt: Der Winter kommt bestimmt. Und danach wieder der Mai, der alles neu macht. Vorboten gibt es schon jetzt: Im Haus der gestorbenen Frau zieht wieder Leben ein. Es wird schon eifrig gewerkelt.

Auf den Volksplatz gekommen ist auch Norbert Barke mit seiner Tochter, die hier mit Freundinnen Halloween feiert. „Meines Wissens gibt es in Borna keine andere Veranstaltung dieser Art, die so groß ausgelegt ist. Ohne die Mitglieder des Volksplatzvereins, die ehrenamtlich tätig sind, wäre ein solches Ereignis sicher nicht möglich“, meint Norbert Barke.

Gespensterball dauert weit in die Nacht

Annerose und Anja Schwed haben sichtlich Spaß an der Gruselfeier. Mit Luftballons in der Hand schauen sie mit Vergnügen dem bunten Treiben zu. „Wir sind mit unseren Enkelkindern hier, die viel Spaß haben. Fast jedes Jahr sind wir mit dabei und möchten das Fest nicht missen“, sagt Annerose Schwed. Für Anja Schwed ist Halloween auf dem Volksplatz eine schöne Gelegenheit, Bekannte zu treffen. „Hier begegne ich oft Leuten, die ich lange nicht mehr gesehen habe“, stellt sie fest.

Bei Dunkelheit wurde es besonders für all jene spannend, die an den Gruselrundgängen teilnahmen. Zur Freude der Kinder trieben dort finstere Gestalten ihr Unwesen. Bis weit in die Nacht hinein dauerte der Geister- und Gespensterball für alle Gruselfreunde. Bei farbigem Laternenschein und unterhaltsamer Guggemusik kamen dann auch die am Nachmittag selbst gebastelten Lampions zur Geltung.

Von René Beuckert