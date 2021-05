Güntzelstraße in Rötha wird für zwei Jahre zur Baustelle

Rötha

In Rötha beginnt in wenigen Wochen der lange angekündigte grundhafte Ausbau der Güntzelstraße. Die wichtige Erschließungsstraße der Wohngebiete im Nordosten der Stadt wird abschnittsweise in diesem und im kommenden Jahr zur Baustelle. Es handelt sich um ein gemeinsames Vorhaben der Stadt Rötha mit dem Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain und dem Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL).

Die Kommune ist für den Straßenbau mit Gehwegen und Beleuchtung zuständig. Ihr Anteil an den mit reichlich 1,5 Millionen Euro berechnete Kosten liegt bei gut 920 000 Euro. Der Stadtrat beschloss auf seiner jüngsten Sitzung die Vergabe des städtischen Auftrags an das Unternehmen Straßen- und Tiefbau Eilenburg.

Baufirma übernimmt am 10. Mai

Der AZV rechnet mit Kosten von knapp 240 000 Euro für den Kanalbau. Der ZBL verlegt für gut 200 000 Euro Trinkwasserleitungen. Die Verbände übertrugen in dieser Woche ihre Projektaufgaben ebenfalls an das Unternehmen aus Eilenburg. Alle drei Partner teilen sich zudem die Kosten von knapp 170 000 Euro für die Baustelleneinrichtung.

Damit, das sagte AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt der LVZ, kann der Auftragnehmer laut Plan am 10. Mai beginnen. Etwa eine Woche bis zehn Tage später sei dann mit den ersten Bauarbeiten zu rechnen.

Zwei Bauabschnitte bis Ende September 2022

Und so sieht der Zeitplan aus: Von Mitte Mai bis zum 29. April im kommenden Jahr soll im ersten Bauabschnitt gebaut werden. Der reicht vom Töpferplatz bis zur Lessingstraße. Im Bauabschnitt zwei von der Lessingstraße bis zu den Wohnblöcken „Am Wasserturm“ soll die Firma vom 2. Mai 2022 bis zum 30. September 2022 tätig sein.

Wobei die Verbände ihre Leitungen fast bis zum Ende der Güntzelstraße verlegen lassen, während der Straßenbau aus jetziger Sicht nur bis zur Mozartstraße geführt wird. Denn nur bis dahin erhält die Stadt Fördermittel für das Vorhaben. Über das restliche Stück gab es seitens der Verwaltung für die Stadträte nur vage Aussagen.

Letztes Stück Straßenbau noch ungeklärt

Demnach könnte der letzte Abschnitt 2023 „vielleicht aus eigenen Kräften oder mit einem neuen Förderprogramm“ gebaut werden, deutete Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) an. Beginnen werde man im Oktober 2022 damit sicherlich nicht mehr, ergänzte er. Damit dürfte es dort dann vorläufig bei einem provisorischen Deckenschluss bleiben.

Informationen für die Anwohner

Die Fäden für das gemeinschaftliche Bauvorhaben laufen beim AZV Espenhain zusammen. Üblich sind vor derart großen Baustellen Einwohnerversammlungen. Wegen der Corona-Pandemie sei das diesmal aber nicht möglich, sagte AZV-Geschäftsführer Lindstedt. Die Anwohner sollen daher über die Baufirma zu den Abläufen und den Sperrungen informiert werden.

Zudem, davon geht Lindstedt aus, dürften die meisten in groben Zügen bereits Bescheid wissen, da vor einigen Jahren schon eine Einwohnerversammlung stattgefunden habe. Die Stadt hatte den Bau der Güntzelstraße nämlich schon einmal für das Jahr 2019 angekündigt, damals aber nur zwischen Töpferplatz und Lessingstraße. In dem Zusammenhang war die Gestaltung des Töpferplatzes noch bis ins vergangene Jahr hinein ein Zankapfel gewesen. Die Fläche soll für eine sicherere Verkehrsführung eine Mittelinsel bekommen.

