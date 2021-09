Gundermann-Band „Die Seilschaft“ spielt auf dem Volksplatz Borna

Borna

Auf diesen Abend freut sich Michael Naß ganz besonders: Am 2. Oktober kehrt der Musiker mit der Band „Die Seilschaft“ zurück zu seinen Wurzeln – auf den Volksplatz in Borna. „Hier hat alles angefangen, damals, mit P 16“, sagt der gelernte Tischler, Instrumentenbauer, Produzent, Komponist und Arrangeur aus Borna.

„Es ist eine Ewigkeit her, dass ich auf dieser wunderbaren Freilichtbühne gestanden und gespielt habe, ich freue mich sehr darauf. Vermutlich wird es ein kalter Abend, immerhin haben wir Anfang Oktober. Aber wir werden es uns schon gemütlich machen.“

Anfrage nach BAP-Konzert in Borna

Den Kontakt zu ihm hatten die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke) und ihre Kulturverantwortliche Julia Ehrhardt gesucht. „Sie sind auf mich zugekommen und hatten angefragt, ob vielleicht BAP hier auftreten könnte“, erzählt Naß, der seit über 20 Jahren festes Mitglied der Kölner Mundartband um Wolfgang Niedecken ist. „Aber BAP tritt dieses Jahr nicht auf. Wolfgang macht eine Solotour mit Texten und Liedern von Bob Dylan.“ Schnell kam die Sprache danach auf „Die Seilschaft“.

Gemeinsam mit Wolfgang Niedecken (v. r.) hat Michael Naß den Steinway-Flügel „Sunburst“ designt. Dieser ist eine Hommage an den Gitarrenbau der letzten 70 Jahre. Vorgestellt worden ist das luxuriöse Sondermodell in den legendären Londoner Abbey-Road-Studios. Quelle: Steinway & Sons

Musikalische Wurzeln in der Teenieband P 16

Die Band des legendären Lausitzer Baggerfahrers und Liedermachers Gerhard Gundermann (1955 bis 1998) hat vor wenigen Wochen ihr lang ersehntes Studioalbum herausgebracht und tourt nun durch Deutschland. „Dein Paket“ umfasst 13 Songpäckchen, geschrieben von Christian Haase, Michael Naß und Mario Ferraro. Produziert hat das Album ebenfalls Naß.

Er hatte seine musikalischen Wurzeln in der DDR-Teenieband „P 16“. Die Gruppe mit Jens Streifling (heute bei den „Höhnern“), Jane Sakel, Sven Hofrichter und Thomas Birkigt gelangte Mitte der 1980er-Jahre zu großem Erfolg, trat in Radio- und Fernsehshows auf. Mit Liedern wie „P 16“, „Bubi“, „Durch die Wüste“ und „Wild ist der Wind“ tingelten die damals 15- und 16-jährigen Freunde aus Borna und Kitzscher durch die Klubhäuser des Ostens.

Film „Gundermann“ erinnert an den Baggerfahrer

Mit dem preisgekrönten Kinofilm „Gundermann“ hatte „Die Seilschaft“ 2018 einen gewaltigen Popularitätsschub erfahren. Zu den zahllosen Fans, die der Band seit Jahrzehnten die Treue halten, sind neue gekommen. Die Band trägt nicht nur das Erbe des geachteten und auch umstrittenen Ost-Liedermachers Gerhard Gundermann weiter, sondern schreibt ihre eigenen Geschichten dazu.

Film und Konzert am 2. Oktober in Borna

Am 2. Oktober kommt „Die Seilschaft“ nach Borna. Im Rahmen des Bornaer Familienwochenendes läuft zunächst der preisgekrönte Film „Gundermann“ auf Europas größter feststehender Leinwand. Er erzählt von einem Baggerfahrer, der Lieder schreibt. Der ein Poet ist, ein Clown und ein Idealist. Der träumt und hofft und liebt und kämpft. Ein Spitzel, der bespitzelt wird. Ein Weltverbesserer, der es nicht besser weiß. Ein Zerrissener.

Liedermacher Gerhard Gundermann, aufgenommen bei einem Auftritt 1993 in Cottbus. Quelle: Rainer Weisflog/dpa

„Gundermann“ ist ein Liebes- und Musikfilm, ein Drama über Schuld und Verstrickung, eine Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. Er blickt noch einmal neu auf ein verschwundenes Land. Es ist nicht zu spät dafür. Es ist an der Zeit.

Der Film wird am Sonnabend ab 19 Uhr gezeigt, das etwa zweistündige Konzert beginnt im Anschluss. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, in meiner Heimatstadt zu spielen“, sagt Vollblutmusiker Naß. Er kündigt an, dass alle Titel aus dem Film auch live gespielt werden. „Es wird sehr emotional Ich hoffe sehr, dass die Bornaer zahlreich auf den Volksplatz kommen werden.“

Von Kathrin Haase