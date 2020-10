Borna/Geithain

Ungewöhnlich oft ist in diesem Jahr das Klappern der Weißstörche von Pegau bis Syhra zu vernehmen gewesen. Zahlreiche Brutpaare, aber auch mehrere Trupps von nicht brütenden Adebaren fanden sich in der Borna-Geithainer Region ein und machten 2020 zum echten Storchenjahr. Die Statistiken der Naturschützer zählen sowohl im Altkreis Borna als auch im ehemaligen Kreis Geithain jeweils neun Brutpaare mit 18 ausgeflogenen Jungstörchen, ein leichtes Plus zum Vorjahr – da waren es 16 Paare mit 35-mal Nachwuchs gewesen.

Erste Störche schon zu Jahresbeginn angekommen

Bereits überaus zeitig kehrten die ersten Weißstörche aus ihren Winterquartieren zurück. Sie bezogen die Horste schon Mitte Januar in Syhra (Stadt Geithain) sowie Mitte Februar in Groitzsch und Thräna (Stadt Borna). „2020 hat den positiven Trend der letzten Jahre weiter fortgesetzt und erneut für einen Zuwachs bei den Brutpaaren gesorgt“, freut sich Andreas Fischer, der als Kreisbetreuer für den Bornaer Raum fungiert. „Diesmal konnten wir mit den Nestern in Bornas Wyhraaue und Kleinprießligk bei Groitzsch gleich zwei Neuansiedlungen verzeichnen.“

Günstige Bedingungen für die Brut

Das Brutgeschäft wurde begünstigt von dem recht stabilen Wetter in den Monaten April bis Juli sowie einem guten Nahrungsangebot auf den Feldern und Wiesen, welches überwiegend aus Mäusen bestand. „Das trockene Klima hatte diesmal den Vorteil, dass es keine Jungtierverluste wegen Nässe gab“, fügte Jörg Spörl an, der in diesem Jahr das Amt als neuer Geithainer Kreisbetreuer übernahm. „Doch gerade in den ersten drei Lebenswochen ihrer Brut fiel es dadurch den Alttieren schwer, genügend Würmer und Kleingetier zu finden.“

Bornas größte Adebar-Familie in Thräna

In seinem heimischen Thränaer Horst, den eine Kamera beobachtet, wuchsen gleich vier Jungstörche heran. In Pegau und Großzössen (Gemeinde Neukieritzsch) flogen jeweils drei Jungtiere aus. Und in Groitzsch, Oelzschau (Stadt Rötha) sowie Kleinprießligk wurden je zwei Adebare flügge. Einen Jungstorch gab es jeweils in Saasdorf (Stadt Groitzsch) und dem Nest in der Bornaer Wyhraaue. „Eine durchschnittliche Reproduktionszahl von zwei Jungstörchen pro Horst ist zwar kein Top-Wert, aber andererseits auch nicht die schlechteste Zahl“, erklärte Fischer.

Das Kleinprießligker Storchenpaar hat in diesem Jahr erstmals für Nachwuchs gesorgt auf dem 2013 errichteten Horst. Zwei Jungadebare sind hier flügge geworden. Quelle: Olaf Becher

Allerdings musste er auch Brutverluste verzeichnen. Ein Storchenpaar im Röthaer Podschützweg gab aus nicht geklärten Gründen sein Gelege auf, und ein Groitzscher Jungstorch, dessen Bein von Bindegarn abgeschnürt war, kam nach tierärztlicher Behandlung zur Pflege in den Storchenhof Loburg (die LVZ berichtete). Dort konnte er jüngst erfolgreich ausgewildert werden.

Geithain : Ebenfalls vier Jungtiere in Frauendorf

Die Geithainer Bilanz listet vier Jungstörche in Frauendorf (Stadt Frohburg) auf. Jeweils dreimal Nachwuchs gab es auf der Esse der Geithainer Mosterei, auf dem Frohburger Gärtnerei-Schornstein, in Niedergräfenhain (Stadt Geithain) sowie am Prießnitzer Schloss (Stadt Frohburg). Letzteres Nest nahmen die Großvögel nach vielen Jahren der Abwesenheit erstmals wieder in Besitz und das gleich mit einem ansprechenden Bruterfolg. Die Artgenossen auf dem Nachbarhorst des Autohauses Korndörfer konnten dagegen nur zwei Junge aufziehen. Hingegen gingen in den Nestern von Syhra, Jahnshain (Stadt Frohburg) und Geithain-Altdorf die Gelege aus bisher nicht geklärten Gründen verloren.

Kreisbetreuer Spörl führt Pflegestation

Auch leicht verletzte Adebare und verstoßene Jungstörche bekommen bei Jörg Spörl eine zweite Chance, aus eigener Kraft in die Freiheit entfliegen können. In seinem Thränaer Grundstück betreibt der Busfahrer eine Pflege- und Auswilderungsstation. Von den diesjährigen sieben Pfleglingen haben bisher sechs Tiere die Gehege wieder verlassen können.

