„Guthaben der Bürger“: Überschuss dämpft im Bornaer Verband künftigen Wasserpreis

Im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) können Verbraucher in den kommenden drei Jahren mit positiven Effekten für den Trinkwasserpreis rechnen. In den Jahren 2017 und 2018 haben die Haushalte rückblickend mehr fürs Trinkwasser bezahlt, als nötig gewesen wäre.

Insgesamt geht es um eine Summe von rund 740 000 Euro. Über deren Verwendung hatte die Verbandsversammlung auf ihrer jüngsten Sitzung zu befinden. Die fand wegen der Corona-Ansteckungsgefahr diesmal nicht am Sitz des ZBl im Blumroda statt, sondern im Stadtkulturhaus Borna. Die Verbandsräte saßen im großen Saal mit Abstand einzeln an Tischen.

Wirtschaftlicher Aufschwung macht sich bemerkbar

Den Grund für die Entwicklung in den beiden Jahren sieht Verbandsgeschäftsführer Thomas Winkler, wie er am Rande der Sitzung der LVZ sagte, vor allem in der Menge des verkauften Wassers. Die habe die Annahmen, die der damaligen Kalkulation zugrunde lagen, offenbar deutlich überschritten. Damit dürfte sich der wirtschaftliche Aufschwung der zurückliegenden Jahre auch hier positiv bemerkbar gemacht haben.

Für den Beschluss in der Verbandsversammlung waren die Veränderungen gegenüber der damaligen Kalkulation einzeln für alle Verbrauchsgruppen aufgeschlüsselt worden. Normalverbraucher zahlten 2017 und 2018 1,71 Euro je Kubikmeter Trinkwasser. Auf Grund der tatsächlich verkauften Wassermenge hätten nach der jetzt erfolgten Rückrechnung 1,58 Euro ausgereicht. Für die höheren Wassermengen bei Großverbrauchern liegt die rechnerische Differenz bei zwei bis vier Cent je Kubikmeter.

Wasserpreis muss nicht zwingend sinken

Aktuell liegt der Trinkwasserpreis seit 2019 für Normalverbraucher bei 1,70 Euro je Kubikmeter. Die Verbandsversammlung beschloss einstimmig, den Überschuss von 2017 und 2018 in die Berechnung der Trinkwassergebühr in den Jahren 2021 bis 2023 zu gleichen Teilen einfließen zu lassen. Einschließlich einer Verzinsung des noch nicht verbrauchten Geldes.

Thomas Winkler ist seit dem 1. April 2020 Geschäftsführer des ZBL (Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land) Quelle: André Neumann

Verbandsgeschäftsführer Winkler sprach in dem Zusammenhang von einem „Guthaben der Bürger“. Das werde, erklärte er der LVZ, aber nicht ausgezahlt, sondern es werde für den nächsten Kalkulationszeitraum verwendet, könne sich also in den Jahren 2021 bis 2023 dämpfend auf den Wasserpreis auswirken.

Was nicht heißen müsse, wie er betonte, dass der Preis sinkt, da der von vielen anderen Effekten beeinflusst werde. Einer davon dürfte die geplante Wasserenthärtungsanlge für das Wasserwerk Kesselshain sein. Die soll dazu dienen, den Härtegrad des Trinkwassers aus verbandseigenen Brunnen zu senken.

Teil der Verbraucher im ZBL hat bisher härteres Wasser

Das soll den Verbrauchern im südlichen Verbandsgebiet um Rötha, Kitzscher und Borna zu gute kommen, wo der Härtegrad aktuell höher ist als in anderen zum Verband gehörenden Orten.

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm stellte in dem Zusammenhang die Frage nach einem Zeitplan für den Bau der Anlage. Verbandsgeschäftsführer Winkler warnte vor verfrühten Erwartungen und sah eine Fertigstellung der Anlage nicht vor dem dritten Quartal oder Ende 2021.

Enthärtungsanlage wird nicht vor 2021 gebaut

Noch in diesen Tagen werde ein Angebot für die technische Anlage erwartet. Nachgeholt werden müssten noch Planungen für einen teilweisen Abriss und Neubau des Wasserwerkes, der für die Anlage erforderlich sei. Beides müsse bei laufendem Betrieb geschehen und könne daher nicht im Winter gemacht werden.

Ein realistischer Zeitplan sei laut Winkler, „dass bis Ende dieses Jahres alle notwendigen Verträge abgeschlossen sind und vorbereitende Baumaßnahmen begonnen werden können“. Mit dem teilweisen Abriss könne im kommenden Jahr im Frühjahr begonnen werden.

