Gymnasium Borna: 80 Abiturienten gehen, 160 Fünftklässler kommen

Borna

Sie haben von Zuhause aus gelernt, per Online-Schalte, waren tageweise in der Schule, wurden wieder nach Hause geschickt, bekamen Unterricht via Konferenzen, konnten sich mit Mitschülern lediglich digital austauschen, mussten sich regelmäßig auf das Corona-Virus testen lassen. Kurz: Das vergangenen Schuljahr war für die Schüler eine Herausforderung. Doch die Abiturienten des Bornaer Gymnasiums Am Breiten Teich haben trotz aller Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie eine Spitzenleistung abgelegt – und einen Abiturdurchschnitt von 2,0 erreicht.

80 Schüler haben am Freitagnachmittag von Schulleiter Axel Mohr ihr Zeugnis bekommen, wurden von ihm im Stadtkulturhaus verabschiedet. „Und Euer Schnitt ist eine Hausnummer, die sich sehen lassen kann“, betonte er. Damit liege der Jahrgang im Vergleich mit den vorherigen Jahrgängen ganz weit vorn. Zwar schrammte er ganz knapp am Ergebnis des Jahrgangs 2020 vorbei (der lag bei 1,97), „aber Ihr habt eine außerordentliche Leistung erbracht“, machte Mohr deutlich.

35 Abiturienten haben eine Eins vor dem Komma

Drei Schüler des Gymnasiums konnten diesmal einen Schnitt von 1,0 verbuchen, „und 35 Abiturienten haben zumindest eine Eins vor dem Komma“. Am Freitag zeichneten Mohr und sein Kollegium allerdings nicht nur die Schüler mit herausragendem Durchschnitt aus, sondern auch die, die in vereinzelten Bereichen Spitzenleistungen erbracht hatten. Unter anderem im Fach Latein und in den naturwissenschaftlichen Fächern.

„Die vergangenen anderthalb Jahre waren für den jetzigen Abiturjahrgang alles andere als normal, es mussten Dinge umgesetzt werden, die bisher nicht denkbar waren“, erklärte der Schulleiter in seiner Rede. Einen „Corona-Bonus“ habe es zwar nicht gegeben, „aber bei den Prüfungsinhalten hatten wir schon einen gewissen Spielraum“, sagte er.

Der fünfte Jahrgang wird erstmals sechszügig

Yara Ballan ist eine von den drei Schülern, die ihr Abitur mit 1,0 abgelegt haben. Sie wird nun zunächst einmal ein Jahr lang ihre Familie in Israel besuchen und will dort im Rettungsdienst tätig werden. Danach schließe sich möglicherweise ein Medizinstudium an. Max Langner hat nur ganz knapp die 1,0 verfehlt, er schaffte einen respektablen Schnitt von 1,1. „Klar hab ich mich etwas geärgert, aber jetzt sag ich mir auch `Scheiß drauf`“, erklärte er lachend. Er wolle nun ganz klassisch sofort den Weg des Studiums einschlagen und auf Lehramt studieren. „Ich hatte so tolle Lehrer in Deutsch und Geschichte, dass ich die beiden Fächer auch studieren werde“, erzählt er.

Ungewöhnlich war nicht nur das vergangene Schuljahr hinsichtlich des Unterrichts unter Pandemie-Bedingungen, ungewöhnlich wird es am Gymnasium Am Breiten Teich auch ab September weitergehen. Was dann jedoch mit der Schülerzahl zu tun hat. 80 Abiturienten verlassen nun die Bornaer Schule, allerdings rücken 160 Fünftklässler nach. Was bedeutet, dass das Gymnasium erstmals sechszügig in der fünften Jahrgangsstufe wird.

Schulleiter fordert langfristige Lösungen

„Mit fünf Klassen hatten wir ja gerechnet, aber die Anmeldezahlen haben dann schnell ergeben, dass wir wohl sechs fünfte Klassen eröffnen müssen“, sagte Mohr. Denn viele Schüler kämen nun einmal hier aus der Ecke und könnten kaum nach Groitzsch oder gar Grimma fahren. Damit wachse die Schülerzahl am Bornaer Gymnasium auf insgesamt 880 Schüler. Und damit auch die Herausforderung, die Räume sinnvoll und durchgängig zu nutzen. Eine andere Problematik sei gewesen, weitere Kollegen zu bekommen. Doch in der Hinsicht gab es schneller eine Lösung, als Mohr gehofft hatte. Durch den Umzug eines Lehrerpaares nach Borna kann nun am Gymnasium aufgestockt werden. Mohr rechnet damit, dass auch die kommenden Jahrgänge so stark werden. „Daher brauchen wir in absehbarer Zeit langfristige Lösungen“, machte er deutlich.

