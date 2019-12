Gymnasium Borna lädt zu Adventsbasar und Konzert ein

Borna

In Anbetracht der vorweihnachtlichen Hektik aller Orten will das Gymnasium Am Breiten Teich in Borna zeigen, wie es anders geht. Beim traditionellen Weihnachtskonzert geht es um „Weisen und Impulse für eine entspannte Weihnachtszeit“. „Wir geben diesmal Tipps zum Entschleunigen – eingebettet in passende Musikstücke“, erklärt Musiklehrerin Claudia Friedrich, die für das Konzert am Mittwoch, 11. Dezember, verantwortlich zeichnet. Wieder einmal stehen rund 130 Musiker ab 19 Uhr auf der Bühne. Und wieder einmal heißt das: frühes Kommen sichert die besten Plätze.

Eine Ära der Moderation endet

Für die beiden Schüler Laura Schenk und André Jost ist es das letzte Mal, dass sie durch das Programm führen. Seit Jahren bereits moderieren die jetzigen Zwölftklässler das Konzert, „jetzt endet fast eine Ära“, sagt Friedrich. Um in diesen Wochen der Hektik eine Abfuhr zu erteilen, raten Lehrerin und die Musiker – darunter der Oberstufenchor, die Bigband und der Lehrerchor – unter anderem dazu, einen Brief zu schreiben. Musikalisch erklingt dazu „In dulci jubilo“.

Die jetzigen Abiturienten Laura Schenk und André Jost moderieren zum letzten Mal das Weihnachtskonzert. Quelle: André Neumann

Geschichten lesen und Kirschzweige blühen lassen

„Man kann auch wunderbar in eine Geschichte eintauchen oder Poesie entdecken“, macht Friedrich deutlich. Gleich zwei Titel – „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und „Angels Song“ – sollen Lust darauf machen, Barbarazweige zum Blühen zu bringen. „Wer jetzt einen Kirschzweig zunächst in warmes Wasser legt und ihn anschließend in der Vase an einen warmen Platz stellt, hat um die Weihnachtszeit einen blühenden Zweig.“

Als Solisten sind in diesem Jahr Laura Schüler (Orgel), Leonie Müller (Querflöte), Lara Rothe (Klavier), Frida Bartsch (Gesang), Amelie Müller (Klavier) und Henriette Urban (Klarinette) zu hören.

Adventsbasar erstmals über drei Etagen verteilt

Vor dem Konzert verkaufen die Schüler wieder viel Weihnachtliches. Dass der Basar selbst bei den Verkäufern immer beliebter wird, zeigt sich an den zunehmenden Anmeldungen für Stände. In diesem Jahr gibt es erstmals auch in der dritten Etage Crépes, Glühwein, Dekoration und kleine Geschenke. Der Adventsbasar beginnt an dem Mittwoch um 17 Uhr.

>> Mehr Nachrichten aus Borna lesen Sie hier.

Von Julia Tonne