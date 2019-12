Gymnasium Großdeuben: Pläne zur Erweiterung stoßen auf Kritik

Böhlen

Die Pläne des evangelischen Gymnasiums in Böhlens Stadtteil Großdeuben stoßen nicht überall im Ort auf Gegenliebe. Das wurde am Donnerstag bei der Stadtratssitzung deutlich, bei der der Trägerverein Lernwelten das Vorhaben vorstellte und zugleich den Antrag zu einem Grundstückskauf stellte. Zwar gab es einige positive Rückmeldungen zu der geplanten Erweiterung, allerdings sah sich der Verein auch mit der Sorge einiger Anwohner wegen zunehmenden Lärms konfrontiert.

Wie Martin Landgraf, Vorsitzender des Vereins, am Donnerstag ausführte, strebt das Gymnasium in absehbarer Zeit die Zweizügigkeit an und will die Schülerzahlen auf bis zu 340 erhöhen. In Anbetracht der bisherigen Entwicklung der freien Schule scheint das Ziel gar nicht so abwegig zu sein. 2014 war der Schulbetrieb in der ehemaligen Grundschule des Ortes aufgenommen worden, heute lernen hier mehr als 120 Schüler in den Klassen fünf bis zehn.

Mehr Anmeldungen als Plätze am Gymnasium Großdeuben

Auch die Anmeldezahlen sprechen für sich. Auf 24 verfügbare Plätze im nächsten Schuljahr kommen derzeit mehr als 60 Anmeldungen. Ein Grund für das große Interesse von Seiten der Eltern und künftiger Fünftklässler: Das Gymnasium hat im vergangenen August die Anerkennung vom Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) erhalten und darf nun das Abitur abnehmen.

Der Verein Lernwelten plant nach Aussage des Architekten Falk Saalbach einen Erweiterungsbau und den Bau einer neuen Turnhalle. Dafür braucht es zwei kommunale Grundstücke, die sich direkt an das Schulgelände anschließen. Dass eine Turnhalle zur Debatte steht, ist laut Landgraf der Anerkennung geschuldet. „Das Lasub hat uns in einem Brief mitgeteilt, dass eine richtige Turnhalle ein genehmigungsrelevanter Punkt für die Anerkennung sei“, führte der Vereinsvorsitzende aus.

Zwei Grundstücke braucht das Gymnasium Großdeuben für die geplante Erweiterung. Quelle: Julia Tonne

Die schon bestehende Halle an der Ecke Hauptstraße und Zehmener Straße sei nicht nur sanierungsbedürftig, sondern weise auch nicht die erforderlichen Maße auf. Auch das Ausweichen auf andere Sporthallen gestalte sich schwierig, diese hätten keine freien Hallenzeiten mehr.

Anwohner fürchten mehr Lärm durch Erweiterung der Schule

Landgraf machte deutlich, dass mit der Umsetzung der Baumaßnahmen ein „runder“ Bildungsstandort in Böhlen entstehe und das Gymnasium einen nachhaltigen Schulbetrieb anbieten könne. „Eine anderweitige Nutzung der Grundstücke würde die Entwicklung des Gymnasiums einschränken und den Standort als solchen in Frage stellen“, betonte er.

Martin Landgraf, Vorsitzender des Trägervereins Lernwelten erklärte im Stadtrat die Ausbau-Pläne der Schule. Quelle: Andre Kempner

Kritik an dem Vorhaben des Vereins Lernwelten kam von einigen Zuhörern. Andreas Tietze, Nachbar der Schule in der Schulstraße, monierte unter anderem den Lärm, der von den Schülern ausgehe. Zudem käme es häufiger vor, dass Fußbälle in seinem Garten landen würden. „Kinder aus anderen Orten verursachen die Störungen der Großdeubener“, sagte er. Landgraf selbst hatte erläutert, dass die meisten Schüler nicht aus Böhlen kämen, sondern unter anderem aus Markkleeberg, Zwenkau, Borna, Groitzsch und Pegau.

Stadträte sind uneins über Erweiterung des Hauses

Diane Apitz sitzt für die Grünen im Böhlener Stadtrat und befürwortet die Pläne des Gymnasiums. Quelle: privat

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Bauweise des Anbaus als Dreigeschosser. „Der nimmt uns das Licht“, ist sich Tietzes Frau sicher. AfD-Stadtrat Ingo Weitzmann fürchtet, dass das Vorhaben „den Flair des Ortes“ nimmt. Grünen-Stadträtin Diane Apitz hingegen befürwortet die Pläne des Gymnasiums: „Sie stärken die Bildungslandschaft“. Und auch Bernd Seidel ( FDP) machte deutlich, dass Kinder die Zukunft seien – egal, woher sie kommen. „Drei Nachbarsfamilien regen sich über die Pläne auf, dabei haben sie selbst einst Kinder großgezogen.“

Bislang stehen die beiden Grundstücke, die Lernwelten kaufen will, auch als Standort für einen möglichen Discounter zur Debatte. „Dabei reicht ein kleiner Einkaufsladen im ehemaligen Konsum aus“, betonte Schulleiter Gregor Pohler. Ein Supermarkt – zudem direkt neben der Schule – sei nicht notwendig.

Ob Lernwelten den Zuschlag für die zwei Grundstücke bekommt, bleibt abzuwarten. Darüber entscheidet in absehbarer Zeit der Stadtrat.

Von Julia Tonne