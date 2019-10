Gymnasium Großdeuben braucht Anbau und Turnhalle

Böhlen/Großdeuben

Ein unbebautes Grundstück in Großdeuben ist seit einigen Monaten heiß begehrt. Derzeit gibt es gleich zwei Interessenten, die ein rund 2000 Quadratmeter großes Areal in der Hauptstraße kaufen wollen. Nicht nur Claude Böhler, Bauträger der Wohngebiete in der Zeschwitzer Straße, hat Interesse bekundet, auch der Verein Lernwelten, der das Freie Gymnasium betreibt, will das Grundstück direkt hinter der Schule erwerben.

Bereits vor einem Jahr hatte das Evangelische Gymnasium dem Eigentümer des Areals, der Stadt Böhlen, einen Kaufantrag unterbreitet. „Allerdings wurde der bislang ignoriert“, sagt Schulleiter Gregor Pohler. Es habe noch keine konkreten Gespräche mit der Stadt darüber gegeben. Dabei, macht Martin Landgraf, Vorsitzender des Trägervereins, deutlich, sei das Interesse am Grundstück bereits beim Kauf des Schulgebäudes 2014 bekundet worden.

Gymnasium Großdeuben braucht Anbau und neue Turnhalle

Zwei Gründe führen Pohler und Landgraf für den Kaufantrag an: Das Gymnasium braucht in absehbarer Zeit zum einen eine neue Turnhalle, zum anderen einen Anbau. Geplante Investitionssumme: fünf bis sechs Millionen Euro. Geschuldet ist die Erweiterung der kürzlich erreichten Anerkennung und der Tatsache, dass die Schule langsam aus allen Nähten platzt.

Die Umbauten und die Sanierung im Schulgebäude sind fast abgeschlossen. Doch der Platz reicht nicht, weshalb ein Anbau geplant ist. Quelle: Julia Tonne

Bislang war die Schule lediglich genehmigt, heißt: Es konnte zwar die Schulpflicht erfüllt, aber kein Schul- oder Berufsabschluss erworben werden. Prüfungen also – für Realschulabschluss und Abitur – durften nicht abgenommen werden. Allerdings gibt es seit einigen Monaten die Anerkennung von Seiten des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub). Heißt: Das Gymnasium darf künftig – genauso wie öffentliche Schulen – Prüfungen selbst durchführen und Schulabschlüsse vergeben.

„Und seitdem wir die Anerkennung haben, übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem“, betont Pohler. Es gebe „massiv mehr Bewerber, als wir Plätze haben“. Weshalb die Schule dringend einen Anbau brauche. Denn Ziel sei es, zweizügig zu werden.

Das Gymnasium in Großdeuben will zweizügig werden. Immer mehr Eltern melden ihre Kinder hier an. Quelle: Andreas Döring

Schule will Bauplanung im nächsten Stadtrat vorstellen

Derzeit unterrichten 23 Lehrer 127 Kinder in der fünften bis zehnten Klasse. „Für das nächste Schuljahr sind wir schon jetzt doppelt überbucht“, sagt Landgraf. Die große Nachfrage bringe es aber mit sich, dass das Gymnasium zusätzliche Klassenräume, eine größere Aula und eine größere Mensa brauche. Außerdem sei für den Schulbetrieb unbedingt eine neue Sporthalle erforderlich.

Die bestehende Turnhalle an der Ecke Hauptstraße/Zehmener Straße sei für den Sportunterricht auf Dauer nicht geeignet und könne auch nicht entsprechend ertüchtigt werden. Zwar nutzen die Schüler die Halle derzeit, aber eine Sanierung kommt schon deshalb nicht in Frage, weil sonst der Sportunterricht für etliche Monate ausfallen müsste.

Martin Landgraf ist Vorsitzender des Trägervereins Lernwelten. Quelle: André Kempner

„Kurzum: Wir können nicht in anderer Richtung expandieren als zur Hauptstraße hin“, betont der Vereinsvorsitzende. Deshalb sei das Interesse an dem Grundstück so groß. An diesem hänge die Zukunft der Schule. Ein Konzept zur Bebauung wollen der Verein, Schulleitung und die Eltern im November zur nächsten Stadtratssitzung vorstellen und auf die Dringlichkeit des Anliegens hinweisen. Eines machen sie schon jetzt deutlich: „Die Zusage von der Bank ist bereits da. Die Finanzierung steht.“

Grundstück auch im Gespräch als Standort für Einkaufsladen

Schule und Träger hoffen nun, dass die Stadt das fragliche Grundstück an Lernwelten verkauft, auch wenn die Alternative eines Einkaufsmarktes auf dem Gelände zur Debatte steht. Bauträger Böhler hatte Interesse signalisiert, das Areal für den Bau eines Lebensmittelgeschäfts zu nutzen. Allerdings hatte dieser in der vergangenen Woche auch gesagt, er wolle der Schule nicht im Weg stehen. Er habe noch ein alternatives Grundstück in der Zeschwitzer Straße.

Von Julia Tonne