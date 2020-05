Gymnasium Großdeuben will auch nach Pandemie auf digitalen Unterricht setzen

Böhlen

Im Böhlener Stadtteil Großdeuben überzeugt die Art und Weise, wie das freie Gymnasium seine Schüler zuhause unterrichtet, sowohl Kinder als auch deren Eltern. Zwar gab es auch hier – wie allerorts – zunächst Anlaufschwierigkeiten, mittlerweile aber läuft es so gut, dass sich Lehrer und Schulleiter vorstellen können, auch künftig häufiger auf die digitale Lehr- und Lern-Variante zurückzugreifen. Und das während des Präsenzunterrichts.

„In den ersten zwei Wochen gab es noch viele Rückmeldungen von Eltern und Schülern, dass vieles unsortiert ist, die Aufgaben über das normale Maß hinausgehen“, erzählt der pädagogische Schulleiter Carl Blumhagen. Woraufhin der Stundenplan „eingestampft“ worden sei, verzichtet werde zuweilen von manchen Lehrern auf die Fächer Kunst und Musik.

Jeden Tag gibt es Aufgaben in drei Fächern

Ein Lernplan gibt dieser Wochen vor, in welchen Fächern welche Aufgaben bearbeitet werden müssen. Der Plan orientiert sich am Stundenplan und ist jede Woche über die eigene Schule-Homepage abrufbar. „Die Schüler brauchen eine feste Struktur“, begründet Pädagogin Winnie, die für die Schulentwicklung des Gymnasiums unter Trägerschaft des Vereins Lernwelten zuständig ist. Weshalb die Schüler jeden Tag in drei Fächern „ Unterricht“ hätten. Heißt also: Deutsch, Mathe und Biologie am Montag, Geographie, Physik und Geschichte am Dienstag. Die anderen Fächer verteilen sich dann auf die übrigen Wochentage.

Die Lehrer des Gymnasiums Lernwelten bauen ihre Aufgabenstellungen übersichtlich auf. Quelle: privat

Evalena Schröder ist eine von mehr als 120 Schülern, die von diesem System profitieren. „Schon in der ersten Woche kamen kontinuierlich alle Aufgaben rein, die Lehrer waren bei Rückfragen jederzeit erreichbar – selbst mit Hilfe von Sprachnachrichten übers Handy“, erzählt die 15-Jährige, die die neunte Klasse besucht. Klar sei auch im Vorfeld gewesen, welche Lösungen bis wann abgegeben und welche bewertet werden sollten. Sandra Flemming, deren Tochter in die achte und deren Sohn in die fünfte Klasse geht, lobt vor allem, dass von Seiten der 18 Pädagogen alles sehr übersichtlich gestaltet und vieles interaktiv umgesetzt werde.

Virtueller Morgenkreis als Treff für Schüler und Lehrer

Dafür zeichnet vor allem Christian Graßmann verantwortlich. Der Lehrer für Mathe und Informatik hat sich der Technik angenommen und die Homepage mit Inhalten gefüttert. Er setzt in diesen Wochen auf die Webanwendung Sway, die es ermöglicht, Texte und Medien (wie Videos) zu einer Präsentation zu verarbeiten.

Das Gymnasium Lernwelten in Großdeuben. Hier lernen derzeit 127 Schüler. Quelle: Andreas Döring

Selbst einen virtuellen Morgenkreis haben die Lehrer gemeinsam auf die Beine gestellt. „Hier geht es einfach darum zu erfahren, wie es bei den Familien zuhause klappt, wie sie mit der Situation zurechtkommen und wie wir noch helfen können“, erklärt Graßmann. Dass der Morgenkreis äußerst beliebt ist und bei den Schülern den Nagel auf den Kopf getroffen hat, bestätigt Evalena: „Der Kontakt zur Klasse und zum Lehrer besteht dadurch weiter. Es ist schon schön, alle ab und zu sehen zu können.“

Feste Strukturen, damit jeder Zeit am Computer verbringen kann

Weil virtueller Unterricht nun einmal aber nur möglich ist, wenn alle technischen Geräte zuhause verfügbar sind, haben Graßmann und Blumhagen den Familien geholfen, bei denen sich Eltern und Kinder zuweilen einen Computer teilen müssen. „Einige Kinder konnten wir mit Geräten ausstatten, die wir sonst in der Schule nutzen“, macht Graßmann deutlich.

Familie Schröder musste nicht auf Leihgeräte zurückgreifen, hat dafür aber einen festen Tagesablauf, damit sowohl Eltern als auch Kinder Zugang zu den zwei Rechnern haben. „Da meine Frau und ich im Homeoffice arbeiten und auch die Kinder täglich mehrere Stunden den Computer brauchen, müssen wir feste Strukturen beibehalten. Anders funktioniert es nicht“, betont Sebastian Schröder.

Präsenzunterricht soll verstärkt durch digitales Lernen ergänzt werden

Obwohl nun tage- oder wochenweise der Unterricht an Sachsens Schulen wieder aufgenommen wird, müssen Lehrer und Schüler dennoch weiter digital arbeiten. „Mittlerweile aber läuft das so gut, dass wir den virtuellen Unterricht wahrscheinlich auch in der Zukunft anbieten“, sagt Blumhagen. Was nicht heißen solle, dass die Kinder nach der Corona-Pandemie weiterhin von zuhause lernen werden, sondern dass die digitalen Angebote eine Ergänzung zum Unterricht in der Schule sein können. „Wir wurden mit Schließung der Schulen ins kalte Wasser geschubst, was das digitale Lernen betrifft, haben aber schnell schwimmen gelernt. Und dann schwimmen wir weiter.“

Denkbar sei es zum Beispiel, den Schülern für die pädagogischen Tage der Lehrer Unterrichtsstoff zur Verfügung zu stellen. Oder gar ausgefallene Stunden zu ersetzen. „Und selbst im Unterricht funktioniert digitales Lernen.“

