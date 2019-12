Bornaer Gymnasiasten basteln an cleveren Robotern

Borna

Spielzeug des dänischen Herstellers Lego ist nicht nur in vielen Kinderzimmern zu finden. Auch an Schulen tüfteln Mädchen und Jungen mit entsprechenden Bausätzen. Am Bornaer Gymnasium Am Breiten Teich haben die Informatik-Lehrer Teri Schmidtke und Elke Stoibert technikinteressierte Schüler um sich geschart. Den „Mint-Füchsen“ – so nennt sich der von ihnen betreute Club junger Naturwissenschaftler seit kurzem – stattete am Donnerstag Landrat Henry Graichen ( CDU) einen Besuch ab.

Das Gymnasium gehört zu den derzeit acht Schulen im Kreis, die Robotik- und Programmierkurse anbieten. Das Projekt dahinter heißt „Roberta“ und soll helfen, die naturwissenschaftliche Bildung zu fördern. Die Initiative wurde in diesem Jahr mit rund 100.000 Euro von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Leipzig unterstützt.

„Das Interesse an diesem Ganztagsangebot ist groß“, berichtet Teri Schmidtke, die sich zum Roberta-Teacher ausbilden ließ. „Mittlerweile laufen zwei Arbeitsgruppen, um die Nachfrage zu befriedigen.“ Die Schule selbst finanzierte die entsprechenden Robotersätze aus Mitteln des Ganztagsangebots. Ein extra Raum wurde gefunden, der Schritt für Schritt zu einem Roboter-Lab entwickelt werden soll.

Interesse am Programmieren

Anton Lorbach ist von Anfang an dabei. „Ich interessiere mich schon immer fürs Programmieren“, berichtet der Achtklässler. Gemeinsam mit Klassenkamerad Philipp Mischke hat er inzwischen etlichen Robotern das Laufen oder Greifen beigebracht. Die Baukästen, über die sich die Schüler beugen, sind immer wieder neu einsetzbar. „So können wir verschiedenste Modelle konstruieren, die dann von uns selbst programmierte Befehle ausführen“, ergänzt Leon Noffz. Auch für ihn ist klar: „Später werde ich Programmierer – wie mein Onkel.“

Nachdem vier junge Nachwuchs-Tüftler mit ihrem fahrbaren „Kugelwilli“ 2019 bereits beim 3. Mitteldeutschen Konstrukteurswettbewerb in Halle punkteten,haben sich die Mint-Füchse neue ehrgeizige Ziele gestellt. „Im nächsten Jahr wollen wir erstmals an der First Lego League teilnehmen“, sagt Teri Schmidtke. In diesem Wettbewerb gilt es, einen Parcours mit selbstgebauten Lego-Robotern zu bewältigen. Das Zeitlimit: zweieinhalb Minuten. Das Ziel: möglichst viele Punkte sammeln und hoffen, dass der Roboter auch ausführt, was man ihm eingetrichtert hat.

Die Bornaer Nachwuchs-Tüftler waren mit ihrem fahrbaren „Kugelwilli“ 2019 beim 3. Mitteldeutschen Konstrukteurswettbewerb erfolgreich. Quelle: Julia Tonne

Spielfläche des diesjährigen Wettbewerbs zum Üben besorgt

Wie ernst es die Bornaer meinen, lässt sich an einem Fakt ablesen. „Wir haben uns die Spielfläche des diesjährigen Wettbewerbs besorgt, um zu trainieren.“ Der Hausmeister zimmerte dazu einen Tisch mit Billard-Maßen, an dem die Schüler bereits trainieren. Der von Lego vorgegebene Spieltisch ist weltweit gleich. In diesem Jahr ging es zum Beispiel darum, auf der kosmischen Aktionsfläche einen Astronauten zu retten und zur ISS zurückzubringen. Knifflige Aufgaben, an denen die Bornaer Gymnasiasten schon fleißig üben.

Landrat Graichen zeigte sich beeindruckt: „Es wäre zu begrüßen, wenn die IHK diese Initiative fortführt und weitere Schulen die Chance erhalten, solche Kurse anzubieten.“ Schließlich sei auch die Wirtschaft dringend auf Mint-Nachwuchs angewiesen.

Von Simone Prenzel