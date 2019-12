Haare ab für den gute Zweck – Aktionswoche bei Friseure Borna GmbH

Borna

Haare ab für einen wirklich guten Zweck – darum geht es von Montag an bei der Friseure Borna GmbH. Das Unternehmen bietet dann bis zum 14. Dezember in allen seinen Salons Benefiz-Haareschneiden zugunsten der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung (SMK) an. Jeweils drei bis vier Friseusen tragen dann Aufkleber der SMK an ihrer Bekleidung, um damit zu signalisieren, dass der Erlös ihrer Arbeit in die Spendenbox fließt.

Thomas Rühmann kommt nach Borna

Dabei bekommen die Friseusen am Mittwoch (11. Dezember) prominente Unterstützung. Zu Gast ist dann im Salon „Am Hochhaus“ in der Röthaer Straße der Bildschirmmediziner unserer Tage schlechthin: Thomas Rühmann, seit Jahrzehnten als Arzt aus der ARD-Dienstagabendserie „In aller Freundschaft“ bekannt. Er steht dort ab 10 Uhr für Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung.

Auf Umwegen zur Schauspielerei gekommen

Rühmann, in der Sachsenklinik Dr. Roland Heilmann, kam auf Umwegen zur Schauspielerei. Er studierte zunächst an der Leipziger Karl-Marx-Universität Journalistik, als er für den erkrankten Ulrich Mühe in einer Theatervorstellung einsprang.

In und um Borna 13 Geschäfte

Die SMK widmet sich der Erforschung von Methoden und Therapien, die größere Heilungschancen und geringeres Leid versprechen. Unterstützt wird sie dabei von Spendern, zu denen auchdie Friseure Borna GmbH gehört. Das Unternehmen, das in und um Borna insgesamt 13 Geschäfte betreibt, sammelt seit Jahren für die SMK.

Geld für Universitätskliniken

Für die Stiftung mit Sitz in Leipzig sind Sammlungen unverzichtbar, um die Forschungsprojekte gegen Krebs bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, wie Peter Männig, Assistent des Stiftungsvorstandes, betont. Jährlich kommen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, dem Wirkungsbereich der Stiftung, zwischen 150.000 und 200.000 Euro an Spendengeldern zusammen. Sie gehen vor allem an die Universitätskliniken in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halle und Jena. Unter dem Strich fließen dort an vier bis sechs Forschungsprojekte jeweils etwa 20.000, 25.000 Euro im Jahr.

Von Nikos Natsidis