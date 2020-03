Haben Sie auch Rücken und inneren Schweinehund?

Borna

„Wir gehen jetzt alle mal in die Skiposition, ja schön in die Knie!“, ruft Johannes Doberschütz. Erwärmung steht auf dem Programm der Sportgruppe am späten Montagnachmittag im Bewegungszentrum Borna. Neun Frauen und fünf Männer zwischen 30 und 70 bringen Arme, Beine, Becken und Rücken in Bewegung. Anschließend geht es in den Geräteraum, wo im Wechsel verschiedene Muskeln trainiert werden.

„Wir müssen uns mehr bewegen. Das hat zwar jeder schon mal gehört, aber viele tun es nicht“, sagt Doberschütz. Er war einst Leistungssportler, holte mit dem deutschen Ruder-Achter 2000 den Weltmeister- sowie 2002 Vizeweltmeistertitel. Heute betreut er Kinder- und Erwachsenengruppen im Bewegungszentrum Leipzig und der Außenstelle Borna in der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Johannes Doberschütz zeigt hier Elke Franke, wie sie am Fitnessgerät trainieren soll. Quelle: Claudia Carell

Es sei schwierig, den inneren Schweinehund zu überwinden, der nach der Arbeit flüstert: „Geh’ nicht zum Sport, bleib lieber auf deiner gemütlichen Couch liegen!“ Auch das Argument, keine Zeit zu haben, hört der Trainer oft.

Gruppendynamik hilft bei Motivation

Sicher, Job und Familie würden viele Stunden des Tages verschlingen. Der Vater von vier Kindern weiß das. Schlaf muss eben auch sein. „Aber eine halbe Stunde Bewegung am Tag wäre dennoch sehr empfehlenswert, um lang schmerzfrei leben zu können“, so Doberschütz.

Eine gute Möglichkeit, regelmäßig ein- bis zweimal in der Woche Sport zu treiben, sei eine feste Gruppe. „Die Gruppendynamik hilft enorm. Wenn mal jemand nicht kommt, wird das nächste Mal sofort nachgefragt“, sagt er. „Und Sport kommt auf diese Weise fest in den Terminplan.“

Freude am Sport: schwitzen und lachen

Wichtig ist zweitens die Freude an der Sache: „Wir sagen hier alle du, es geht ganz locker zu und ist ein schönes Miteinander“, so der Übungsleiter. Die Geselligkeit sei wichtig. Sein Ziel ist, die Teilnehmer langfristig für regelmäßige Bewegung zu motivieren. Dazu gehört unbedingt Fröhlichkeit. In der Tat: Seine Sportler schwitzen und feixen dabei oft, denn ihr Trainer hat stets einen Scherz auf den Lippen.

Trainer Johannes Doberschütz macht’s vor: Die Sportgruppe im Bornaer Bewegungszentrum bei der Erwärmung. Quelle: Claudia Carell

Ganz freiwillig kommen jedoch am Anfang die wenigsten ins Bewegungszentrum. Häufig haben sie eine Arzt-Verordnung, treten später in den Gesundheitssportverein Leipzig ein, wobei sie weiter in der Bornaer Außenstelle trainieren können.

Elke Franke : „Ich brauchte unbedingt einen Ausgleich“

Zum Beispiel Elke Franke. Die 57-Jährige arbeitet körperlich schwer als Kommissionierer, schleppt häufig 20-Kilogramm-Pakete. Da schmerzt hin und wieder der Rücken heftig. „Ich brauchte unbedingt einen Ausgleich“, sagt sie.

Seit zwei Jahren ist sie dabei – und begeistert: „Das macht Spaß und bringt was.“ Der Montag als Trainingstag sei für sie günstig, zu Beginn der Woche ist sie motivierter als Freitagabend.

Jeder Dritte treibt nie Sport

Auch Uta Bachmann, seit 2017 dabei, sagt: „Das ist eine dufte Truppe, es gefällt mir gut.“ Die 47-jährige Vermesserin arbeitet beim Bergbauunternehmen Mibrag. In der schönen Jahreszeit fährt sie zusätzlich mit ihren Kollegen Drachenboot, so dass sie dann auf zweimal Sport pro Woche kommt.

Damit gehört sie zu den knapp zwölf Prozent der Deutschen, die mehrmals wöchentlich Sport treiben. Dreißig Prozent geben an, überhaupt keinen Sport zu machen.

Der Tag der Rückengesundheit am 15. März findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt und will für mehr Bewegung werben. Er steht jeweils unter bestimmten Mottos wie „Wenn nicht jetzt wann dann!“, „Bewegte Pause“ oder „Lassen Sie Ihre Säule wieder wirbeln“.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell