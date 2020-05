Regis-Breitingen

Ein weiteres Mal musste die Feuerwehr in der Jugendstrafvollzugsanstalt (JSA) Regis-Breitingen anrücken. In einem Haftraum war ein Brand zu löschen. Am 1. Mai gegen 19.10 Uhr alarmiert, waren Kameraden der Wehren Regis-Breitingen, Ramsdorf und Borna im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Ein Angriffstrupp der Floriansjünger unter schwerem Atemschutz löschte das Feuer mit Hilfe eines C-Rohrs ab. Anschließend wurde das Gebäude mit dem Überdrucklüfter belüftet, um den Rauch zu beseitigen, teilt der Regiser Wehrsprecher Marvin Timmler mit. Nach circa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Junger Häftling steckt Wäsche an

Laut Polizei hatte ein 19-jähriger Insasse mit offener Flamme Bekleidung und Bettwäsche entzündet. Er hatte dann selbst den Notruf ausgelöst. Das JSA-Personal startete erste Löschversuche. Der Häftling wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht – und natürlich weiter bewacht, so die Polizeidirektion Leipzig. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Warum er in der Anstalt einsitzt, konnte die Pressestelle nicht mitteilen.

Anzeige

Häufig Brandstiftungen im Jugendknast

Immer wieder kommt es im Regiser Jugendknast zu Feuerwehreinsätzen, weil Insassen vorsätzlich Inventar in Brand setzen. Zuletzt geschehen am 14. April und 23. März sowie zuvor im Dezember, November, Oktober und Januar des vergangenen Jahres.

Weitere LVZ+ Artikel

Von okz