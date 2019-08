Regis-Breitingen/Hagenest

Wie kann ein Fest, das in einem Dorf namens Hagenest gefeiert wird, besser heißen als Hagefest? Das gibt es mittlerweile seit elf Jahren, und es gestaltet sich immer noch klein, aber fein. Kein Plakat und keine Werbung weisen auf das einmal im Jahr stattfindende Ereignis hin, und dennoch sind die meisten Dorfbewohner auf den Beinen, um gemeinsam zu feiern.

Mit Kaffee und Kuchen begann das Fest am Dorfteich. Dirk Reinhold, der mit seinen Mitstreitern die Fäden dafür in der Hand hält, sagt: „ Am Samstagvormittag halfen viele Hände, den Festplatz einzurichten. Die Zelte müssen aufgestellt werden, und auch eine hölzerne Tanzfläche gibt es, auf der zur Kaffeezeit die Musikkapelle aufspielt, bevor am Abend darauf das Tanzbein geschwungen werden kann.“

Das Hagefest wird stets in kleiner Runde gefeiert. Quelle: René Beuckert

Musik zur besten Kaffeezeit in Hagenest

Für die Musik zur besten Kaffeezeit sorgte das Hobby-Blasorchester aus Lucka, das seit vielen Jahren mit dabei ist. Orchesterleiter Marcel Große hebt hervor, dass die Musikerinnen und Musiker ein breites Liedgut beherrschen, das von Marschmusik bis Polka und Unterhaltungsmusik der unterschiedlichsten Genre reicht.

„Für uns ist es immer wieder ein schönes Erlebnis, in Hagenest zu spielen. Hier sind wir nämlich näher am Publikum. Da springt der Funke schneller über. Oft gibt es auf so einem Dorf mehr Stimmung, als auf großen Veranstaltungen“, stellt Marcel Große fest. Er sollte recht behalten, denn die Hagenester waren mit den Ohren und Herzen dabei, und manchmal sangen sie bei bekannten Melodien an einigen Stellen sogar leise mit.

Das Hobby-Blasorchester aus Lucka spielte Polka und Marschmusik. Quelle: René Beuckert

Neue Heimat für Heuersdorfer

Dirk Reinhold erklärt: „Die Idee zu dem Fest kam 2007, wobei ein Jahr später die erste Veranstaltung stattfand. In dem Dorf waren zu jener Zeit auch ehemalige Bewohner von Heuersdorf sesshaft geworden, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Die Idee zu dem Dorffest ist eigentlich entstanden, weil wir uns näher kennen lernen wollten.“

Schon die erste Veranstaltung mit einer Beteiligung von etwa 150 bis 200 Leuten war damals gut angenommen worden, erinnert sich Reinhold. „Wir wollen aber nicht nur unter uns bleiben, viele Dorfbewohner bringen zum Fest noch die Verwandtschaft und Bekanntschaft mit. Der familiäre Charakter ist uns wichtig“, betont Dirk Reinhold.

Erinnerung beim Hagefest: Hans-Dieter Schwenker (l.) und Dirk Reinhold betrachten das Postkarten-Bild des ehemaligen Gasthofes. Quelle: René Beuckert

Sogar ein Eiswagen steht am Festplatz in Hagenest

Für ihr Fest brauchen die Hagenester auf nichts zu verzichten. Neben anderen Leckerein gab es sogar kühle Erfrischungen aus einem Eiswagen. Und wer das Dorf von einer anderen Perspektive erleben wollte, hatte dazu von der Pferdekutsche aus die beste Gelegenheit .

Bewohner Hans-Dieter Schwenker möchte das Hagefest nicht missen. „Es ist doch schön wenn alle das Fest gestalten, jeder auf seine Weise. Der eine bringt seine Kraft mit ein, ein anderer füllt die Spendenkasse mit Geld. Es ist die Gemeinschaft, die mir gefällt, denn die Dorfbewohner halten zusammen“, stellt Hans-Dieter Schwenker fest.

