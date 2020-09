Hainer See: Seehaus kann Rastplatz am Nordufer bauen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Einen öffentlichen Spielplatz gibt es am Seehaus am Nordufer des Hainer Sees schon seit Anfang dieses Jahres. Der erfreut sich bei Ausflüglern und vor allem bei deren Kindern schon ziemlicher Beliebtheit.

Jetzt soll das Areal zu einem Rast- und Infopunkt ausgebaut werden. Mit diesem Vorhaben landete der Träger der offenen Strafvollzugseinrichtung, der Verein Seehaus, jetzt beim Publikumspreis der sächsischen Mitmach-Fonds einen Volltreffer. Insassen und Mitarbeiter des Seehauses dürfen sich über den ersten Preis im Mitteldeutschen Revier freuen und können ihre Idee mit dem Preisgeld von 15 000 Euro Wirklichkeit werden lassen.

Der neue Platz soll Besuchern einen Blick in die Geschichte des Bergbaus ermöglichen und so die Identifikation mit der Region stärken. Herzstück und Aushängeschild der Anlage, die den Spielplatz ergänzen soll, wird den Plänen nach ein Rastwagen mit Sitzgelegenheiten.

Rastwagen soll auch Lesehütte werden

Geplant ist, gleich neben dem Spielplatz einen Rastwagen mit Sitzgelegenheiten aufzustellen. Schattenspender und Informationstafeln mit Tagebau-Panoramafotos sollen das Ensemble vervollständigen.

Der Rastwagen soll nicht nur zum Ausruhen einladen. Mit ihm verbindet Seehaus-Hausvater Franz Steinert, von dem die Idee für das neue Projekt stammt, die Vorstellung einer Lesehütte. Sie soll deswegen einen öffentlichen und wetterfesten Bücherschrank beherbergen. Gäste und Bürger der umliegenden Gemeinden können mit Buchspenden für die Lesehütte oder mit der Teilnahme an Lesungen das Projekt unterstützen.

Zielgruppe sind Wanderer und Radfahrer auf dem Rundweg am See. Die sollen in gespendeten Büchern stöbern können und sich über die Geschichte des Tagebaus und der heutigen Nutzung des Areals informieren können. Die Panoramafotos von der Zeit während und nach dem Tagebau, die hier gezeigt werden sollen, zeugen beeindruckend vom Wandel der Landschaft.

Modell ist schon fertig

Bevor die ersten Gäste das neue Angebot nutzen können, muss der Rastwagen aber erst einmal gebaut werden. Bisher existiert ein Modell, das die jungen Strafgefangenen des Seehauses gemeinsam mit ihren Ausbildern gebaut haben. Auch der Bau des Originals soll im vereinseigenen Ausbildungsbetrieb bewerkstelligt werden. „So können sich die jungen Männer konkret und positiv in die Gesellschaft einbringen, bleibende Werte schaffen und ihre handwerklichen Fähigkeiten entwickeln“, sagt Franz Steinert.

Auch nach Fertigstellung sollen die jungen Männer, die im Seehaus ihre Haftzeit absolvieren, Verantwortung für den Rastwagen übernehmen. Sie sollen sich unter anderem um Ordnung und Pflege kümmern.

Seehaus schon im vorigen Jahr Preisträger

Der Ideenwettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ geht auf eine Initiative der sächsischen Staatsregierung zurück. Im Lausitzer und im Mitteldeutschen Bergbaurevier waren im Jahr 2019 und 2020 Bürger, Vereine, Verbände, Kammern, Stiftungen, soziale Träger, Schulen sowie kommunale und wissenschaftliche Einrichtungen aufgerufen, unterschiedlichste Projekte zur Förderung einzureichen.

In beiden Regionen standen dafür im vorigen und in diesem Jahr jeweils 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. In der Lausitz in beiden Jahren zusätzlich je 200 000 Euro für Projekte aus dem sorbischen Volk.

Das Seehaus in Kahnsdorf hatte sich schon im vorigen Jahr erfolgreich um Geld aus den Mitmach-Fonds beworben. In der Kategorie Mobilität gab es Geld für ein Elektroauto und für Lastenfahrräder.

Von André Neumann