Hakenkreuze auf Skaterbahn in Pegau

Pegau

Ein Fall Ermittlungen durch den Staatsschutz wurde am Wochenende in Pegau bekannt. Eine Frau hatte dort offenbar eine Personengruppe an der Skateranlage am Stadtbad beobachtet und anschließend zwei Hakenkreuze auf den Elementen gesehen. Sie informierte die Polizei.

Das war am späten Sonnabendnachmittag gegen 16.45 Uhr. Als die Polizisten eintrafen war von den mutmaßlich jugendlichen Tätern niemand mehr da. Die Beamten fanden zwei aufgesprühte Hakenkreuze, jedes rund 40 Zentimeter lang und breit.

Der Vorfall wurde für die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei übergeben, jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Von LVZ