Hakenkreuze und Hitlergruß auf Spielplatz in Großdeuben

Böhlen/Großdeuben

Ein Spielplatz im Böhlener Ortsteil Großdeuben ist durch Nazi-Schmiererei beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden am Dienstagnachmittag auf den Abdeckungen von vier Papierkörben, einer Holzbank und einer Spielanleitung mehrere rote Hakenkreuze in der Größe von vier mal vier Zentimeter, teilweise von einem Herz eingefasst, entdeckt.

Kripo in Leipzig sucht Zeugen

Außerdem wurde jeweils der Schriftzug „Hey Hitler“ unter die Symbole geschrieben. Wer die Schmiererein angebracht hat, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341/96646666 zu melden.

Von LVZ