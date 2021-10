Halloween – die besten Veranstaltungen rund um Leipzig

Mitteldeutschland

Hier gibt es Veranstaltungs-Tipps zu Halloween – vom Abend-Shopping in Colditz bis zur Halloweenparty in Altenburg.

Zur Galerie Bereits ab Freitag kommen Liebhaber des gepflegten Gruselns in der Region auf ihre Kosten. Wo, was geplant ist haben wir hier zusammengetragen.

Tierpark Eilenburg feiert Halloween an drei Tagen

Halloween im Tierpark Eilenburg gibt es gleich an drei statt wie bisher an zwei Tagen: Freitag, Sonnabend und Sonntag. „Auf dem Gelände dürfen sich nur 1000 Besucher gleichzeitig aufhalten“, erklärt Tierpark-Chef Stefan Teuber. Mit dem weiteren Festtag sollen die Besucherströme entzerrt werden, um Mindestabstände einhalten zu können. Der Tierpark öffnet wie stets um 9 Uhr. Gefeiert wird jeweils ab 16 Uhr – open end. Die 3G-Regel gilt nur für die Gaststätte. Verzichten müssen Besucher in diesem Jahr lediglich auf eine Bühnenshow und das noch geschlossene Tropicana, nicht aber auf effektvolle Dekoration und Beleuchtung im ganzen Park.

Daneben fährt die Parkeisenbahn, Goliath schmiedet am Schmiedefeuer, der Gruseltunnel bietet schaurigen Spaß, außerdem gibt es ein Bungee-Trampolin und Knüppelkuchen. Sonnabend und Sonntag ist zudem die Riesenhexe Ambrosia im Anmarsch. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 80 zahlen zwei Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt.

Um ein Verkehrs- und Parkchaos während des dreitägigen Halloweenfestes zu vermeiden, wird dringend empfohlen, den Parkplatz am S-Bahnhof zu nutzen. Der liegt nur 300 Meter entfernt in Laufnähe und bietet 150 Plätze. Die Straße Stadtpark, die direkt zum Tierpark führt, wird an den drei Tagen zumindest zeitweise voll gesperrt. Die Zufahrt wird von Ordnungskräften nur dann erlaubt, wenn es bei den dortigen 50 Parkplätzen freie Kapazitäten gibt.

Gruselfahrten am Mügelner Bahnhof

Das Halloweenfest am Mügelner Bahnhof wurde zu Anfang der Woche „auf Grund der steigenden Inzidenzzahlen“ abgesagt. Ganz durch Corona ausbremsen lässt sich die Döllnitzbahn jedoch am kommenden Sonnabend jedoch nicht: Mit Dampf und geschmückten Zügen setzt sich der „Wilde Robert“ trotzdem in Bewegung und verbreitet zumindest etwas Halloween-Stimmung. Da es sich um eine Sonderveranstaltung handelt, gelten an diesem Tag Karten aus dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund nicht. Für die Strecke Oschatz-Mügeln zahlen Erwachsene 10 Euro, ermäßigt wird für 5 Euro gefahren. Eine Sitzplatzgarantie gibt es nicht. Um die Ansteckungsgefahr in den Zügen zu minimieren, ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung Pflicht.

Abfahrt ist ab Mügeln jeweils 13.44 Uhr, 16.05 Uhr und 18.20 Uhr, zurück vom Oschatzer Hauptbahnhof geht es am Sonnabend in der Gegenrichtung um 14.53 Uhr, 17.15 Uhr und 19.26 Uhr. Für Auswärtige bietet sich die Anreise mit der Bahn und der Start über Oschatz an. Wer mit dem Pkw unterwegs ist, findet im Mügelner Schmalspurbahnhof einen Parkplatz.

Halloween-Mitmach-Party lockt nach Torgau

Am Sonnabend steigt im Prima Einkaufspark (PEP) in Torgau erstmals eine große Halloween-Party. Von 10 bis 14 Uhr können sich Familien auf zahlreiche Mitmach-Aktionen freuen. Auf dem Programm steht eine Halloweendisco, Kürbisse können bemalt und dann mit nach Hause genommen werden. Kinder sind in einem Halloweenkostüm willkommen.

Ein Grusellabyrinth in Ostrau

Die Vorbereitungen zur großen Halloweenparty in Ostrau am Samstagabend laufen auf Hochtouren. Am Freitag soll mit dem Aufbau auf dem Festplatz an der Döbelner Straße begonnen werden. Eigentlich feiern Feuerwehrverein, Kinderförderverein und die Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“ ihre alljährliche Halloweenparty am Feuerwehrgerätehaus. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage disponierten die Veranstalter um. Auf dem Festplatz kann das Fest weitläufiger stattfinden und damit ein wenig entzerrt werden. Sorgen, dass das Halloween-Spektakel wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte nicht stattfinden darf, hat Mario Thomas vom Feuerwehrverein aber nicht. Zum einen, weil die Party draußen stattfindet, zum anderen weil nicht mehr als 1000 Besucher erwartet werden.

Die dürfen sich in diesem Jahr auf ein besonders gruseliges Fest freuen. Um 18 Uhr geht’s los. Für die kleinen Besucher gibt es, ebenfalls ab 18 Uhr, einen Fackel- und Lampionumzug. Der startet an der Grundschule in Ostrau und führt gemeinsam mit den Roßweiner Spielleuten bis zum Festplatz. Auch wenn es in diesem Jahr keine Live-Band geben wird (Mario Thomas: „Das war in der Kürze der Planungszeit nicht machbar“), sorgt die Eichholzdiskothek für die passende Musik. Die Bauchtanzgruppe „Wüstenzauber“ aus Noschkowitz ist ebenso am Start wie die tschechischen Feuerkünstler „Ziva Poppy Theatre“.

Den Abschluss bildet ein Feuerwerk. Mario Thomas und alle anderen vom Organisationskomitee freuen sich, wenn sich kleine und große Besucher in ein schauriges Kostüm schmeißen. Für die Kleinsten gibt es dann noch etwas ganz Besonderes zu entdecken: ein Grusellabyrinth. Der Eintritt zur Halloweenparty in Ostrau ist frei.

Große Halloweenparty in Altenburg

Nicht am 31. Oktober, sondern bereits am Freitag startet die Spuksause in der Altenburger Wollspinnerei (Alwo). Selbst betitelt als „größte Halloweenparty in Altenburg“ gibt es Tanzbares auf zwei Flächen: Allmixed im Höllenkeller und Black Music in der „Cannibal Kitchen“. Dazu kommen ein Zombiewalk, eine Bühnenshow und Kraftnahrung im entsprechend gruseligen Stil. 22 Uhr geht es los. Karten gibt es unter anderem im Vorverkauf. Mit entsprechender Berechtigung ist der Besuch auch ab 16 Jahren möglich. Auf der Veranstaltung gilt die 3G-Regelung.

Colditzer BeGEISTERung

Zum „Abend-Shopping“ für Groß und Klein wird am 30. Oktober von 18 bis 21 Uhr nach Colditz eingeladen. Die Initiative der Innenstadt-Händler bezieht sich direkt auf Halloween und steht unter dem Motto: Colditzer BeGEISTERung. Teilnehmende Läden und Geschäfte – sowie einige Überraschungen – gibt es rund um den Marktplatz, die Badergasse, die Töpfergasse und den Sophienplatz. Für Kinder ist eine Rallye durch die Altstadt geplant. Kostüme sind dabei ausdrücklich erwünscht. Mädchen und Jungen, die als gruselige Hexen, Zauberer, Monster oder Trolle erscheinen, dürfen sich auf ein kleines Geschenk freuen.

