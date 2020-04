Haltestelle am Breiten Teich in Borna abgerissen – für das Wartehäuschen von Fischer-Art

Borna

Bornas Stadtbild hat sich an einer weiteren Stelle deutlich verändert. Am Wochenende ist die Bushaltestelle an der Sachsenallee am Breiten Teich abgerissen worden. Die Ortsgruppe Borna des Technischen Hilfswerks war mit dem noch recht neuen Bagger angerückt, um neben dem Abriss den fachgerechten Umgang mit dem Fahrzeug zu schulen.

Im vergangenen Jahr erst hatte die Ortsgruppe den Bagger vom Typ Atlas 140 W bekommen. Seitdem war er schon mehrmals im Einsatz. Zum einen bei der Explosion einer Autowerkstatt in Krensitz, zum anderen beim Tag der offenen Tür. Der Einsatz am Sonnabend verdeutlichte noch einmal, warum der 15-Tonner mittlerweile zum Fuhrpark gehört: Die Ortsgruppe kann künftig nicht nur die Bereiche Wasserschaden/Pumpen und Ölschaden abdecken, sondern darüber hinaus auch „Räumen“ Typ A.

Anzeige

Weshalb der Abriss gleich zu einem kompletten Ausbildungsthema wurde und folgende Bereiche geschult wurden: „Niederlegung von einsatzgefährdeten Bauwerksteilen, Heben und Bewegen von Trümmerteilen und Beräumung von Trümmern“, wie Lisa Bachmann aufzählt, Sprecherin der Ortsgruppe.

Weitere LVZ+ Artikel

Haltestelle wird über Anleihen und Fördermittel finanziert

Von der bisherigen Haltestelle am Breiten Teich ist nun nichts mehr übrig. Damit die Schüler aber – wenn die Schule wieder losgeht – nicht im Regen ausharren müssen, wird in den nächsten Tagen eine neue ausgebaut. Die Idee zur Gestaltung hatte der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art geliefert, die Finanzierung erfolgte zum einen über Anleihen, die die Bornaer kaufen konnten, und zum anderen über Fördermittel. Insgesamt schlägt das Projekt mit rund 30 000 Euro zu Buche.

Nach wenigen Stunden war von der bisherigen Haltestelle nicht mehr viel zu erkennen. In den nächsten Wochen kommt ein von Fischer-Art gestaltetes Wartehäuschen an den Breiten Teich. Quelle: Lisa Bachmann/THW

Doch die Corona-Pandemie macht dem Künstler Fischer-Art etwas zu schaffen. „Weil viele Geschäfte noch geschlossen sind, kann ich keine Farben kaufen“, sagt er. Die Einzelteile der Haltestelle seien derzeit noch in Markkleeberg untergebracht, sie sollen in den kommenden Tagen nach Witznitz verfrachtet werden und dann dort bemalt und lackiert werden. Fischer-Art rechnet damit, dass der Bausatz dann in rund zwei Wochen am Breiten Teich zusammengebaut werden könne.

Viele Bornaer lehnen Neugestaltung der Haltestelle ab

Die Reaktionen auf die Neugestaltung fallen recht einmütig aus – ablehnend. So bezeichnet Christian Rapsch das neue Wartehäuschen bei Facebook als „totale Geldverschwendung“, Anne Baumann hält das Projekt für „Schwachsinn“. Und Juliane Müller schreibt: „Die hätten sie stehen lassen können. Die sieht besser aus als die neue, die hinkommen soll.“

Von Julia Tonne