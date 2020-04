Handy als Corona-Bühne: Neukieritzscher Blasorchester spielt Disney-Klassiker ein

Neukieritzsch/Deutzen

So ganz können sich viele Musiker des Neukieritzscher Blasorchesters mit dem einsamen Üben daheim dann doch nicht abfinden. Deswegen gibt es jetzt ein Musikstück, welches rund ein Dutzend von ihnen eingespielt hat. Jeder für sich allein und doch gemeinsam.

Der Anstoß kam von Henrik Schauer. Der 48-Jährige ist der dienstälteste Musiker im Musikverein Neukieritzsch-Regis und im großen Blasorchester erster Trompeter und auch so etwas wie der Orchester-Techniker.

„Der Vorschlag musste von mir kommen“, sagt der Amateurmusiker, der zwar im Hauptberuf Finanzbeamter ist, in dessen Leben die Musik aber eine große Rolle spielt. „Vor Corona“, sagt er, „hatte ich mit dem Hobby, welches die Musik für uns alle ja ist, genug zu tun“. Er probte jeden Dienstag mit dem Neukieritzscher Orchester und spielte außerdem in der Big Band der Musikschule Leipzig.

Orchestermitglieder vermissen die gemeinsamen Proben

„Das ist dann alles weggebrochen“, sagt er nachdenklich. So ähnlich dürfte es auch den meisten anderen im Orchester gehen. Zumal, wie der Trompeter sagt, zwischen den Musikern eine enge Bindung bestehe, die gemeinsamen Proben vermisst werden.

Also fuhr der Leipziger kürzlich nach der Arbeit in den Neukieritzscher Proberaum und hielt dort Ausschau nach einem Stück, welches sich für sein Vorhaben gut eignete: Mehrere Musiker sollten ihre Stimme mit ihren Instrumenten einspielen und aufnehmen, er wollte am heimischen Computer daraus ein Stück machen.

So klang „Whistle while you work“ im Zeichentrickfilm von Walt Disney:

Henrik Schauer stieß auf „Whistle while you work“. Das Lied (deutsch: Pfeif ein Lied bei der Arbeit) gehörte zur Filmmusik des Disney-Zeichentrick-Klassikers „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ von 1937, ist nicht zu kompliziert, die Instrumente setzen nacheinander ein, und: „Ich musste für jede Stimme nur eine Seite Noten kopieren“, fügt er schmunzelnd hinzu.

„Die meisten werden das Handy benutzt haben“

Henrik Schauer verbreitete sein Vorhaben in der orchestereigenen Whats-App-Gruppe und schickte bald jedem seine Noten und eine erste Aufnahme mit Rhythmus und Tempo, die jeder genau einhalten muss, damit später alles zusammenpasst.

Damit setzten sich die Musiker zu Hause in einen stillen Raum und spielten zu dem, was sie über die Kopfhörer hörten, ihren Part ins Mikrofon. „Die meisten werden einfach das Handy benutzt haben“, vermutet Erik Schauer. Auch er selbst verfügt zu Hause nicht über ein Tonstudio. Er sitzt mit der Trompete, die mit einem Mikrofon bestückt ist, vor dem Computer.

Das gemeinsame Werk kann weiter wachsen

Der Rest war konzentrierte Bastelei mit Musik-Software aus dem Netz und den Musikdateien von Schlagzeug, Bassgitarre, Flöten, Klarinetten, Saxophonen und Blechblasinstrumenten. „Da habe ich Ostern einige Zeit damit zugebracht“, sagt er. Er hat gemischt, Tempi angepasst, störende Geräusche entfernt.

So klingt das Stück vom Blasorchester Neukieritzsch:

Die erste komplett zusammen gemixte Aufnahme muss noch nicht die letzte sein, weil er noch weitere Aufnahmen erwartet. Das gemeinsame Werk kann also noch wachsen. Was damit geschehen soll, wenn es fertig ist? „Da habe ich keine Pläne“, gesteht Henrik Schauer. Letztendlich sei es nur darum gegangen, etwas gemeinsam zu machen, wenn man schon nicht miteinander proben oder auftreten kann.

Von André Neumann