Borna

Am 1. November betraten zwei junge Männer das Geschäft eines Mobilfunkanbieters in Borna. Einer ging zu den ausgestellten Handys, der andere stellte sich in die Nähe der Ausgangstür. Plötzlich riss der erste gewaltsam vier neuwertige Smartphones aus der mechanischen Sicherung. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Der zweite hielt die Tür auf und beide flüchteten aus dem Geschäft. Danach stiegen sie in ein Auto, das ein Dritter fuhr.

Handydiebe in Hessen festgenommen

Die Tat, bei der ein Stehlschaden im mittleren vierstelligen Bereich zu verzeichnen war, wurde auf Video aufgezeichnet. Dadurch konnten die Täter (23, 23, 27) identifiziert werden. Die drei waren bundesweit – unter anderem in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen – aktiv und wurden mittlerweile wegen einer anderen gleichartigen Tat im hessischen Eschwege festgenommen. Sie befinden sich in Kassel in Untersuchungshaft.

Von LVZ/gap