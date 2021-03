Hanfplantage bei Fischer-Art: Polizei befragt Anwohner in Borna zu verhafteten Gärtnern

Borna

Ungewöhnlicher Besuch in der Siedlung Grüne Harfe am Freitag in Borna: Zwei Polizeibeamte liefen von Haus zu Haus und klingelten am frühen Morgen bei zahlreichen Anwohnern, um Antworten auf gleich mehrere Fragen zu bekommen. Der Hintergrund: Die Befragungen sind Teil der Ermittlungen im Zusammenhang mit der Hanfplantage, die beim Bornaer Künstler Michael Fischer-Art vor zwei Wochen gefunden worden war.

Anfang März war in der Brikettfabrik Witznitz, in der der Künstler seit rund drei Jahren lebt, ein Kellerbrand ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehrkameraden auf eine riesige Cannabis-Plantage gestoßen, außerdem entdeckte die Polizei im Rahmen der Durchsuchung und Beschlagnahmung drei Männer vietnamesischer Herkunft, die wohl als Gärtner fungierten und in den vergangenen Monaten im Keller gelebt hatten.

Befragungen der Anwohner sollen Details zu Tatverdächtigen liefern

Und eben um diese drei Männer drehten sich die Fragen, die die Polizeibeamten an die Anwohner der benachbarten Wohnsiedlung richteten. „Wir wollen wissen, ob die Menschen, die hier leben, ungewöhnlichen Personenverkehr bemerkt haben“, drückt es einer der Beamten aus. Doch das Ergebnis war ernüchtern – oder doch aussagekräftig – je nach Perspektive. Bislang lautete die Antwort der Anwohner ausnahmslos: „Keiner hat die Vietnamesen je gesehen“, sagt ein Befragter. Was die These erhärtet, dass die drei Gärtner tatsächlich in der Brikettfabrik gelebt haben und dort versorgt worden sind.

Wie das aber ausgesehen und wer die Versorgung gewährleistet haben könnte, kann weder Staatsanwalt Andreas Ricken noch die Polizeidirektion bislang erklären. Das sei ein Bestandteil weiterer Ermittlungen. Genauso wie auch noch immer ein Mietvertrag Teil der Ermittlungen sei. Nach Aussage von Fischer-Art hatte dieser den Kellerbereich der Brikettfabrik an zwei Herren einer Firma untervermietet. Wie Ricken betonte, würden sich die drei Festgenommen nach wie vor in Untersuchungshaft befinden, Fischer-Art stehe nicht im Fokus der laufenden Ermittlung.

Feuerwehr ist erneut für Schadstoffmessungen vor Ort

Vor Ort waren am Freitag aber nicht nur Polizeibeamte, sondern erneut Einsatzkräfte der Feuerwehr. Wie Kai Noeske, stellvertretender Kreisbrandmeister und Bornas Stadtwehrleiter, auf Anfrage erklärte, seien die Kameraden von der Polizei für eine Amtshilfe angefordert worden. Die darin bestand, zwei Wochen nach dem Brand Schadstoffmessungen vorzunehmen. Nach Aussage der Polizeidirektion seien die neuerlichen Messungen erforderlich, um Kriminaltechniker ein weiteres Mal gefahrenlos in die Kellerräume schicken zu können.

Von Julia Tonne