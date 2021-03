Hanfplantage bei Fischer-Art in Borna: Gärtner wohnten monatelang im Keller

Borna

Er selbst nennt sein Domizil eine Kunstfabrik. Doch was im Keller des prominenten Künstlers Michael Fischer-Art in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz am Stadtrand von Borna monatelang praktiziert wurde, hat eher mit Organisierter Kriminalität zu tun. Wie die LVZ jetzt aus Ermittlerkreisen erfuhr, stellte die Polizei in der vor einer Woche entdeckten Indoor-Plantage mehr als 700 Marihuana-Pflanzen sicher. Und immer mehr stellt sich die Frage: Wie konnte die Drogenbande hier so lange ungestört agieren?

Nach Erkenntnissen der Behörden vermietete Fischer-Art den Keller in seinem Anwesen am Bornaer Stadtrand an einen Mann, der ebenfalls Teil des Ganzen gewesen sein soll. Gegenüber der LVZ hatte Fischer-Art allerdings betont, die Räumlichkeiten als Lager an zwei Herren einer Firma vermietet und vom Anbau der Cannabis-Pflanzen nichts mitbekommen zu haben.

Seit etwa Oktober 2020 wurde hier die Indoor-Plantage betrieben. Quelle: André Neumann

Dabei lief die professionelle Hanfplantage womöglich schon seit Oktober vorigen Jahres. Die Betreiber hatten wohl vor, immer wieder Marihuana anzubauen und zu ernten, um mit dem Drogenverkauf Geld zu machen. Dazu überließen sie nichts dem Zufall. Die drei mittlerweile inhaftierten Tatverdächtigen sollen in der Bandenhierarchie als Gärtner fungiert haben. Offenbar wohnten die Vietnamesen, die sich illegal in Deutschland aufhielten, sogar in dem Keller.

Die Polizei fand dem Vernehmen nach am Tatort drei Schlafplätze, einen Küchentrakt und einen Sanitärbereich. Der Job des Trios soll darin bestanden haben, für Aufzucht, Ernte und Trocknen der Marihuana-Pflanzen zu sorgen. Wie berichtet, zapften die Betreiber den Strom für Licht- und Wärme illegal aus dem Netz. Auch dies blieb lange Zeit unbemerkt, bis im Zuge von Löscharbeiten nach einem Brand im Keller die ganze Sache aufflog. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt, vermutlich ein Kurzschluss, die Ursache für den Ausbruch des Feuers.

Halbe Tonne Gesamtgewicht

Die Menge der aufgefunden Marihuana-Pflanzen macht deutlich, dass die Betreiber der Plantage Großes im Sinn gehabt haben müssen. Immerhin rechnen die Behörden bei den teilweise schon reifen Gewächsen mit einem Gesamtgewicht von etwa einer halben Tonne getrockneten Pflanzenmaterials.

Gegen die drei mutmaßlichen Bandenmitglieder wird unter anderem wegen gemeinschaftlichen Rauschgifthandels ermittelt. Ein 21-Jähriger war kurz nach dem Brand in Tatortnähe festgenommen worden. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten. Seine beiden Landsmänner hatten sich Ermittlern zufolge auf dem Gelände im Keller eines Nebengebäudes versteckt.

Michael Fischer-Art befindet sich bislang nicht im Fokus von Staatsanwaltschaft und Polizei. Er selbst hatte gegenüber der LVZ versichert, mit Drogen nichts zu tun zu haben. Er sei Zeuge und nicht Täter. Die Behörden sehen das offenbar ganz ähnlich. „Im Zusammenhang mit dem Brand und dem Auffinden einer Hanfplantage in einem Haus des Künstlers Michael Fischer-Art werden derzeit keine Ermittlungen gegen Herrn Fischer-Art selbst geführt“, teilte Staatsanwalt Andreas Ricken am Dienstag auf Anfrage mit.

Von Frank Döring