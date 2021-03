Borna

War es am Donnerstagabend auf dem Gelände beim Künstler Michael Fischer-Art in Borna vergleichsweise ruhig, herrschte am Freitagmorgen wieder Hochbetrieb. Die Feuerwehr war genauso vor Ort wie Polizeibeamte und die Kriminaltechnik. Sämtliche Türen standen offen, Feuerwehrleute und Polizisten gingen ein und aus. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude war kein freier Platz mehr zu finden.

Noch immer ist Spezialtechnik aufgebaut, die dazu dient, den Rauch aus der einstigen Brikettfabrik Witznitz abzusaugen. Am Mittwochmittag war im Keller ein Brand ausgebrochen, während der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Borna und Elstertrebnitz dann eine riesige Hanfplantage entdeckt.

Giftige Dämpfe verhindern noch immer Zutritt zum Keller

Wie es von Seiten der Polizeidirektion Leipzig heißt, sei es noch immer für die Brandursachenermittler zu gefährlich, das Gebäude zu betreten. „Rauch und giftige Stoffe verhindern derzeit das Reinkommen“, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Wie Kai Noeske, stellvertretender Kreisbrandmeister, am Freitag erklärte, sei ein Erkundungskraftwagen aus Elstertrebnitz vor Ort. Dessen Technik diene dazu, den Gehalt von giftigen Gasen in der Luft zu messen.

Um dem Rauch Herr zu werden, liefen nach Aussage von Noeske die entsprechenden Rauch-Absaugvorrichtungen die ganze Nacht über. Und die Messungen würden sich auch den Freitag über wohl noch hinziehen. Auch Monteure der Städtischen Werke Borna Netz waren am Donnerstag und Freitag erneut am Steigerhain. Am Donnerstag, um den Strom wenigstens für den oberen Bereich des Wohnhauses wieder freizugeben, einen Tag später dann, um den Strom erneut komplett zu kappen, während Feuerwehr und Polizei arbeiten.

Menge der illegalen Stromentnahme zu gering, um aufzufallen

Dass die illegale Stromentnahme bei dem Stromversorger nicht aufgefallen ist, hängt nach Aussage von Geschäftsführer Hendrik Franke damit zusammen, dass Verluste ohnehin einkalkuliert sind. „In ganz Borna haben wir pro Jahr eine Stromentnahme von 45 Millionen Kilowattstunden, ungefähr 4,5 Prozent davon sind Eigenverluste“, erklärt er. Und trotz der großen Dimension der Plantage sei die dortige Abnahmemenge an Strom dennoch zu gering, um aufzufallen.

Mit spezieller Technik wird der Rauch aus dem Gebäude abgesaugt. Quelle: Julia Tonne

Wie Franke erklärt, sei auch die Manipulation am Stromkasten in der Brikettfabrik noch nicht aufgefallen, weil dieser erst beim ersten Zählerwechsel kontrolliert worden wäre. Da aber Fischer-Art erst vor knapp drei Jahren eingezogen sei, habe ein Zählerwechsel noch nicht stattgefunden. Wie hoch die Schadenssumme für das Unternehmen sein wird, kann Franke noch nicht abschätzen. Berechnen könne er die erst, wenn die Kriminalpolizei eine Auflistung gemacht habe, welche Betriebsmittel (also Lampen und Heizgeräte) mit welcher Leistung wie lange in Betrieb gewesen seien. Und die sich daraus ergebende Schadensmenge werde mit dem Strompreis multipliziert, um die Schadenssumme zu errechnen.

Zeitpunkt der Beschlagnahmung steht noch nicht fest

Dass die Plantage schon einige Zeit existiere und „weit über den Eigenbedarf“ hinausgehe, bestätigt ein Feuerwehrmann. „Die Anbaufläche zieht sich über einen großen Bereich des Kellers. Und dann wurden die Pflanzen zusätzlich auf zwei Ebenen gezogen.“ Von jeder Größe und Wachstumsphase sei etwas dabei. Unklar sei nach Aussage der Polizeidirektion noch, wann die Pflanzen beschlagnahmt werden könnten. „Das zieht sich sicherlich noch hin.“

