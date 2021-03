Hans Bohne – zum 100. Geburtstag des Bornaer Beschaffungsgenies

Borna

Er war ein Beschaffungsgenie: Hans Bohne, der jahrzehntelang ein Schreibwarengeschäft in der Roßmarktschen Straße 17 betrieb. Viele Bornaer kennen ihn noch. In diesem Jahr wäre der Mann, der sich auch einen Namen als Bornaer Maler gemacht hat, 100 Jahre geworden – am 1. Januar.

Tradition in Borna weitergeführt

Mit dem Schreibwarengeschäft führte Hans Bohne eine Tradition weiter, die sein Großvater Richard Bohne 1870 begonnen hatte, wie Thomas Bergner, Mitarbeiter des Bornaer Museums und Stadthistoriker, anlässlich des 90. Geburtstages vor zehn Jahren herausgefunden hat. „Wenn es bei der HO oder beim Konsum nichts gab, bei Hans Bohne bekam man es.“ Im Zweifel machte sich der umtriebige Geschäftsmann auf Reisen durch die DDR, um etwas zu besorgen. Ein Mann, der den Problemen des sozialistischen Einzelhandels mit den zwei großen Verkaufsketten (HO –Handelsorganisation) auf seine Weise trotzte.

Hans Bohne. Quelle: Thomas Bergner

Buchbinderlehre in Leipzig

Bevor Hans Bohne Schreibwarenhändler wurde, hatte der 1921 Geborene eine Lehre als Buchbinder in Leipzig absolviert. Später folgten Reichsarbeitsdienst und Krieg. 1945 lernte er seine spätere Ehefrau Gustl kennen. Als er 1985 in den Ruhestand ging, widmete sich der Ur-Bornaer verstärkt der Malerei und der Fotografie. Seiner Leidenschaft, die er auch schon zur Dekoration seines Geschäfts genutzt hatte, wie Ortshistoriker Bergner sagt.

Sein Hauptmotiv war seine Heimatstadt. Er orientierte sich dabei an alten Fotografien und zeichnete den Markt, das Reichstor und die Stadtkirche und nicht zuletzt sein Geschäft. Thomas Bergner: „Er schreckte auch nicht davor zurück, sich vorzustellen, wie Borna vor 300, 400 Jahren ausgesehen haben mag.“ Dazu dienten Bohne alte Ansichten von der Stadt, aber auch Zeichnungen des Bornaer Malers Friedrich Schille (1901 bis 1994) als Vorlage. Der Künstler war sein Vorbild.

„Jahrmarkt in Borna“, ein Bild von Hans Bohne. Quelle: Museum Borna

450 Zeichnungen und Aquarelle

„Die Bilder von Schille und Bohne stehen in einem Kontext“, so Bergner. Allerdings war Hans Bohne, der 2014 starb, in seinen letzten Jahren krank, sodass er nicht mehr malen konnte. Sein Werk umfasst etwa 450 Zeichnungen und Aquarelle. Ein Teil davon gehört dem Bornaer Museum. Zudem finden sich Bilder von Bohne im Hotel und Restaurant „Bierstübl“ in der Altenburger Straße.

Von Nikos Natsidis