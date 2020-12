Borna/Geithain

Das deutschlandweit gefährlichste Infektionsgeschehen zwingt Sachsen zu neuen scharfen Regeln. Das hat Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Dienstag erklärt. Er kündigt für den 14. Dezember die Schließung von Geschäften, Schulen und Kindereinrichtungen an. In der Region Borna-Geithain gibt es Zustimmung, Ablehnung und Befürchtungen.

Auf dem Bornaer Wochenmarkt läuft der Betrieb am Dienstagnachmittag noch vergleichsweise normal. Inwieweit die Händler weitermachen dürfen, ist aber noch unklar. Sollte alles, was nicht unter die Rubrik Lebensmittel fällt und damit als lebensnotwendig gilt, schließen müssen, „wäre das schlimm für uns“, sagt Lisa Latuske. An ihrem Stand gibt es Kräppelchen und Quarkbällchen. Wenn sich das nun lockdown-bedingt erledigt haben sollte, „wird das langsam zum Problem“.

Lisa Latuske verkauft auf dem vorweihnachtlichen Wochenmarkt in Borna Kräppelchen und Quarkbällchen: Wäre damit jetzt Schluss, wäre das schlimm. Quelle: André Neumann

Wunsch: Mehr Strukturiertheit – keine 20 Ausnahmen

Denn noch scheint unsicher, ob der vorweihnachtliche Wochenmarkt unter die strengen Beschränkungen des harten Lockdowns fällt. Auch die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sieht sich am späten Nachmittag noch nicht zu einer Aussage in der Lage. „Es ist noch unklar, ob der Frischmarkt zu den lebenswichtigen Bereichen gehört.“ Die Bornaer Rathauschefin wünscht sich bei den Maßnahmen der Staatsregierung in Dresden „etwas mehr Strukturiertheit“. Heißt: „Es darf nicht bei allem 20 Ausnahmen geben.“

Hans-Peter Kühn hofft, dass er zu den Ausnahmen gehört. Der Obst- und Gemüsehändler steht auf dem Bornaer Wochenmarkt und zeigt sich optimistisch. „Ich denke, ich darf bleiben.“

Vor dem Lockdown: Hans-Peter Kühn verkauft auf dem Bornaer Markt Obst und Gemüse. Quelle: André Neumann

Vorschlag zu längerer Geschäftsöffnung am Wochenende

In Borna fällt mit dem Lockdown der zweite von zwei Freitagen weg, an denen viele Händler unter dem Titel „Lichtblicke im Advent“ bis 20 Uhr öffnen wollten. Kunst- und Geschenkehändlerin Kristina Kügler bringt deshalb spontan den Vorschlag in die Runde, in dieser Woche nicht nur am Freitag bis 20 Uhr, sondern auch am Sonnabend den ganzen Tag zu öffnen.

Vor dem Lockdown: Kristina Kügler in ihrem Geschäft „Buch und Kunst“. Quelle: André Neumann

Martina Voll vom Vorstand des Bornaer Gewerbevereins hält wenig von der Schließung der Geschäfte. „Erst 14 Tage vor Ostern, nun zwei Wochen vor Weihnachten“, sagt sie. Der Schritt sei unangemessen. Denn auch die Schließung der Gaststätten habe ja gar nichts gebracht: „Die Leute stecken sich zu Hause an“, ist sie überzeugt.

Umsatzstärkste Wochen brechen weg

Auch Goldschmiedemeisterin Annette Schmutzler ist wütend: „Die zwei Wochen vor Weihnachten sind für mich die umsatzstärksten des Jahres“, sagt sie. Sie verstehe nicht, warum gerade die schließen müssen, die für Hygiene sorgen und die Regeln einhalten – so wie zuvor schon die Gaststätten. Am Sonnabend werde auch sie bis 18 Uhr öffnen und danach wenigstens die Werkstatt offenhalten.

Vor dem Lockdown: Goldschmiedemeisterin Annette Schmutzler ärgert sich, weil sie in den umsatzstärksten Wochen des Jahres schließen muss. Quelle: André Neumann

Im Fahrradgeschäft Kopsch in der Roßmarktschen Straße kennt Stefan Kopsch die schlechte Nachricht seit einer Stunde. „Das müssen wir erst einmal sacken lassen“, sagt er. Das bedeute für jeden Händler: kein Geld. Man könne nur hoffen, dass der harte Lockdown nicht zu lange dauert.

Vor dem Lockdown: Fahrradhändler Stefan Kopsch muss die schlechte Nachricht erst einmal verdauen. Quelle: André Neumann

„Lockdown sinnvoll und überfällig“

Überrascht ist auch Frank Ziemann, Leiter der Dinter-Oberschule in Borna. Aber: „Der Lockdown ist eine sinnvolle und überfällige Maßnahme.“ Immerhin hat Ziemann in den letzten zwei Wochen schon acht Klassen in Quarantäne schicken müssen. Er geht davon aus, dass es keine weitere Ferienverlängerung gibt und die Schüler stattdessen wie schon im Frühjahr zu Hause unterrichtet werden.

„Ein Zeichen von Hilflosigkeit“

„Das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit“, konstatiert der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). „Die Unzufriedenheit der Bürger wird weiter wachsen, und das bekommen wir zu spüren. Ob das Ganze hilft, weiß keiner.“ Für nicht zielführend hält Rudolph die schon vor Wochen ergangenen Restriktionen für die Gastronomie: „Gaststätten, die investiert und Hygienekonzepte umgesetzt haben, macht man dicht und fördert damit illegale Treffen, wo Abstandsregeln keine Rolle spielen.“

Vor dem Lockdown: Ob das Ganze hilft, weiß keiner, meint der Geithainer Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Quelle: Jens Paul Taubert

„Daran führt kein Weg vorbei“

An der Notwendigkeit des harten Lockdowns gibt es für Maik Schramm, Bürgermeister in Kitzscher (Freie Wähler), nichts zu rütteln. „Wie wollen wir sonst die Menschen schützen und Kapazitäten in den Krankenhäusern freihalten? Daran führt also kein Weg vorbei.“ Dennoch sehe er die Sorgen der Einzelhändler, denen nach einem ohnehin schwierigen Geschäftsjahr nun auch das Weihnachtsgeschäft wegbreche. „Es ist ein schmaler Grad zwischen dem Wohlbefinden und den Bedürfnissen der Menschen“, findet Schramm. Für den Stadtchef gibt es jetzt nur eine Parole: „Wir müssen gemeinsam durch diese schwierige Zeit gehen und zusammenhalten. Was uns rettet, ist der Impfstoff.”

Vor dem Lockdown: Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) sieht die harten Regeln als nötig an und versteht trotzdem die Befürchtungen von Händlern. Quelle: André Neumann

Zwiespalt: Gesundheit hier – Wirtschaftsfolgen dort

Große Sorgen macht sich Schramms Amtskollege in Regis-Breitingen, Jörg Zetzsche (Freie Wähler). „Vom Gesundheitsaspekt her verstehe ich die Entscheidung“, stellt er unmissverständlich klar, „die Gesundheit ist nun mal unser höchstes Gut. Allerdings bin ich zwiegespalten und denke an die wirtschaftlichen Folgen. Wir retten die einen, und gleichzeitig liefern wir die anderen aus.“ Laut Zetzsche seien die Folgen nicht einzuschätzen. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr brachen der Stadt in Größenordnungen die Steuereinnahmen weg.

Vor dem Lockdown: Jörg Zetzsche (Freie Wähler), Bürgermeister von Regis-Breitingen, sieht den Gesundheitsaspekt, sorgt sich aber auch um die Folgen. Quelle: Fotodesign Gahntz

Mehr Fragen als Antworten

Zetzsche hat wie viele Menschen in diesen Tagen mehr Fragen als Antworten. Wie sollen Eltern die Betreuung ihrer Kinder regeln, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, sie aber weiter auf Arbeit müssen? Wie geht es in den Krankenhäusern weiter? Was passiert mit dem Einzelhandel? „Ich habe Angst“, sagt der Regiser und appelliert an die Menschen, auch mal kritische Fragen zuzulassen und nicht sofort die Schubladen zu öffnen. Gesunde Kritik an den Maßnahmen müsse erlaubt sein, findet er. „Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, deshalb sollten wir den Dialog suchen.“

Ausgestaltung der Regeln abwarten

Von sofortigem Aktionismus hält der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) nichts. „Wir müssen erst mal sehen, wie die Regelungen konkret gestaltet sind.“ Im schlimmsten Fall gehe es auf die Situation vom Frühjahr zurück. Die Besonderheit sei natürlich das bevorstehende Weihnachtsfest. „Gerade jetzt, wo viele Leute im Normalfall in den nächsten zwei Wochen noch Geschenke einkaufen würden. Da wird nun dieses Wochenende wie ein Pfropfen sein“, weil ein Großteil versuchen werde, bis dahin alles zu erledigen. In den Kindertagesstätten und dem Hort, die sich ja noch im eingeschränkten Regelbetrieb mit festen, von einander getrennten Gruppen und Erziehern befinden, müsse wieder auf Notbetreuung mit ganz kleiner Kapazität umgestellt werden.

Vor dem Lockdown: Der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) wartet die genauen Regeln ab. Quelle: Olaf Krenz

Liefer- und Abhol-Service wird erneut aktiviert

„Das trifft uns hart, denn wir haben ja viele Geschenke im Angebot“, sagt Birgit Winkler-Meißgeier, die in Thierbaum eine Gärtnerei und in Bad Lausick ein Geschäft für Geschenke und Blumen betreibt. „Wir aktivieren also wieder unseren Liefer- und Abhol-Service, doch gerade ältere Kunden erreichen wir damit sicher nicht so gut.“ Beim Lockdown im Frühjahr habe man wenigstens die Gärtnerei öffnen können. „Da haben die Leute viel gepflanzt, da ging es aufwärts. Das war ein ganz anderes Feeling.“ Jetzt, in den Tagen vor Weihnachten, sei die Situation ungleich schlechter: „Das ist ganz bitter.“

Weihnachtsgeschäft endet abrupt

„Ich hätte es nicht gedacht, dass es noch einmal so weit kommt“, sagt Michael Volkert, der den Herrenausstatter Loni Volkert in Frohburg betreibt. Jeder Einkaufstag vor Weihnachten hätte der lädierten Jahresbilanz gut getan, doch klagen wolle er nicht. Corona habe dazu geführt, „dass die Leute nicht mehr so häufig in die Großstadt fahren, sondern lieber hier einkaufen“. Statt Anzug und Sakko seien jetzt, da kaum gefeiert werde, Pullover und Jeans gefragt; dem habe man für das Weihnachtsgeschäft noch einmal Rechnung getragen. Schade, dass das nun abrupt ende.

Vor dem Lockdown: Herrenausstatter Michael Volkert hat auf mehr Weihnachtsgeschäft gehofft. Quelle: Jens Paul Taubert

Von es, nn, okz, kh, an