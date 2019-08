Alttröglitz

Beim Bergmannslied ist Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) inzwischen erstaunlich textsicher. Als sich beim Festakt zum Jubiläum der Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ( Mibrag) am Freitag die Gäste von ihren Plätze erhoben, um das Lied anzustimmen, konnte Haseloff, selbst eigentlich Chemiker, sofort mit einstimmen: „Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt!“

Das Lied habe er ja schon oft gesungen, so der Premier. Erst ab der dritten Strophe musste er dann doch immer mal einen Blick auf den Text werfen, der vorn an die Wand projiziert wurde. Mibrag-Geschäftsführer Armin Eichholz und Aufsichtsratschef Wilhelm Beermann, die neben Haseloff in der ersten Reihe standen, hatten das nicht nötig. Und auch die anderen 300 Gäste im proppevollen Saal nicht.

Kernunternehmen hat 1887 Mitarbeiter

Gefeiert wurde im Hyzet-Kultur- und Kongresszentrum im sachsen-anhaltischen Alttröglitz bei Zeitz ( Burgenlandkreis) der 25. Geburtstag des Braunkohleförderers. Dabei gibt es die Mibrag eigentlich schon viel länger: Schon 1990 wurde die „Mitteldeutsche Braunkohlen-AG“ von der Treuhand als Nachfolger des VEB Braunkohlenkombinat Bitterfeld aus der Taufe gehoben. Doch erst mit der Privatisierung am 1. Januar 1994 und der Umwandlung von einer AG in eine GmbH beginnt die heutige Mibrag ihre Zeitrechnung. „Das war die Geburtsstunde unseres Unternehmens“, sagte Mibrag-Chef Armin Eichholz. Das wurde nun gefeiert.

„Mit der Gründung der Mibrag GmbH am 1. Januar 1994 waren die größten Umstrukturierungen schon abgeschlossen“, erinnerte sich Betriebsratsvize Matthias Lindig. Von den einst 57 000 Beschäftigen waren noch 3800 übrig. Und die Zahl sank weiter: 2000 waren es nur noch 1699. Heute sind es wieder 1887, zusammen mit allen Töchtern kommt die Gruppe sogar auf 2700 Mitarbeiter. Und trotz des massiven Abbaus seit dem Jahr 1994: „Wir haben es in den 25 Jahren geschafft, betriebsbedingte Kündigungen auf ein Minimum zu reduzieren“, würdigte Lindig.

Kohleförderung war zu DDR-Zeiten fünfmal so hoch

461 Millionen Tonne Kohle wurde in den 25 Jahren seit der Privatisierung gefördert. 18,8 Millionen Tonnen waren es allein im vorigen Jahr. Im bisherigen Rekordjahr 2003 waren es sogar 21,5 Millionen Tonnen. Das ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was zu DDR-Zeiten gefördert wurde: Da waren es 106 Millionen Tonnen pro Jahr. Von den damals 20 Tagebauen sind heute nur noch zwei übrig: Profen in Sachsen-Anhalt und Vereinigtes Schleenhain in Sachsen.

Statt 15 Kraftwerken werden heute nur noch zwei große Anlagen versorgt: Lippendorf bei Leipzig und Schkopau bei Halle. Dabei wollte der Eon-Vorläufer PreussenElektra in Schkopau eigentlich Steinkohle verfeuern, erinnerte sich Eichholz. Erst durch Druck der Politik und mit der Aussicht auf 600 Millionen Euro Investitionszuschuss wurde der Konzern erzeugt, doch auf Braunkohle umzuschwenken.

Tagebaue sollten eigentlich schon 2035 schließen

Und jetzt der Ausstieg aus der Braunkohle? Bei der wieder aufflammenden Diskussion um ein Vorziehen des Enddatums nahm Haseloff dann kein Blatt vor den Mund. „Wer den nach langem Ringen gefundenen Kompromiss infrage stellt, der spielt mit dem Feuer. Das, was politisch und gesellschaftlich notwendig ist, muss so umgesetzt werden, wie es die Kohlekommission beschlossen hat.“

Dabei, so berichtete Haseloff, habe man in der Kommission erst in zermürbenden Nachtsitzungen durchgesetzt, das Enddatum auf 2038 zu verschieben. „Eigentlich sollte hier schon 2035 Schluss sein.“ Die Zeit bis 2038 werde aber schlicht benötigt, um den Strukturwandel im MItteldeutschen Revier zu stemmen. Daran dürfe man nun nicht rütteln. „Wer glaubt, das wieder aufschnüren zu können, der wird ein Desaster erleben.“

Mibrag will Tagebaue nicht einfach schließen

Ins gleiche Horn wie Haseloff stieß dann auch Mibrag-Aufsichtsratschef Beermann. „Natürlich schmerzt mich der Kohleausstieg. Jetzt aber gilt es, am Kompromiss festzuhalten und ihn umzusetzen. Jetzt wieder Unruhe zu schaffen und an den Zielen zu knabbern, halte ich für verantwortungslos.“

Mibrag-Chef Eichholz forderte: „In der aktuell sehr aufgeheizten Diskussion plädiere ich eindringlich für mehr Sachlichkeit.“Einfach dichtmachen will er die Tagebaue nicht. Denn die Braunkohle sei auch als Grundstoff für die chemische Industrie unverzichtbar. „Dieser heimische Rohstoff ist viel zu wertvoll, um ihn ungenutzt zu lassen.“

Braunkohlekonzern will auch 50. noch feiern

Ob es die Mibrag in 25 Jahren noch geben wird? Haseloff ist da zuversichtlich. „Und man sollte sie durchaus weiter Mibrag nennen“, auch wenn das Unternehmen dann mit Braunkohle nichts mehr zu tun und ganz andere Geschäftsfelder habe. Und beim 50-Jährigen komme er dann gern wieder. „Ich bin dann 90. Aber ich erwarte dass sie mich als Ehrengast einladen.“

Was man gern tun werde, sagte Betriebsratsvize Lindig, der dann als einziger der Redner immer noch an Bord sein wird. „Ich bin dann genau 67 und will an einen jüngeren Kollegen übergeben, der immer noch bei der Mibrag arbeitet.“

Von Frank Johannsen