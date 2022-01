Hat die Pandemie zu mehr Arbeitslosen im Landkreis Leipzig geführt?

Landkreis Leipzig

Im April 2020 und im Februar 2021 stieg die Kurzarbeit aufgrund der Pandemie-Lockdowns auf Jahreshöchststände, sagte Cordula Hartrampf-Hirschberg, Chefin der Arbeitsagentur Oschatz, die auch für den Landkreis Leipzig zuständig ist. „Eine Vielzahl von Arbeitslosmeldungen drohte. Letztlich kam es anders. Der befürchtete Anstieg blieb aus.“

Zumindest 2021 mündete die Kurzarbeit nicht in Entlassungen, was im Jahr zuvor noch hin und wieder der Fall war. In der Regel jedoch konnten die meisten Beschäftigten in ihre Jobs zurück kehren. Das zeigt auch die durchschnittliche Jahresquote der Arbeitslosenzahlen.

Viele Firmen brauchten mehr Personal

Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag sie im Landkreis Leipzig bei 5,0 Prozent – der beste Wert seit den 1990er Jahren. 2020 betrug die Quote 5,4 und 2021 5,5 Prozent. Mit Stand Ende Dezember liegt dieser Wert aktuell bei 5,0 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit erreichte am Jahresende sogar fast wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019“, so die Agentur-Chefin.

Cordula Hartrampf-Hirschberg: „Der befürchtete Anstieg blieb aus.“ Quelle: Arbeitsagentur Oschatz

„Abhängig von den Branchen haben wir ein unterschiedliches Bild. Viele Unternehmen meldeten Personalbedarf, für andere blieb es schwierig“, meinte sie. So brauchten Baugewerbe, Logistik, Handel sowie die Branche der Gesundheits- und Sozialberufe mehr Angestellte. Große Probleme gab es für die Bereiche Tourismus, Hotel und Gastronomie.

Digitalisierung bewegt und beschleunigt

„Unabhängig von der Pandemie haben branchenübergreifend viele Betriebe mit den Auswirkungen von Demografie zu kämpfen“, meinte Hartrampf-Hirschberg. Viele ältere Beschäftigte gehen zunehmend in den Ruhestand und es kommen zu wenige junge Leute nach. „Kurzum: Fachkräfte fehlen.“

Zudem bewegt und beschleunigt die Digitalisierung das Geschehen, ergänzte Volkmar Beier, Pressesprecher der Arbeitsagentur. Homeoffice und mehr digitaler Austausch gehören dazu. Die Frage ist, ob dies die Arbeitswelt flexibler macht oder am Ende Jobs gefährdet sind. „Wir sehen derzeit einen eher positiven Einfluss“, sagte der Sprecher.

Weiterbildung neben dem Job

Nach wie vor und verstärkt biete die Agentur Weiterbildungen an – nicht nur für Arbeitslose. Wenn zum Beispiel jemand ohne Berufsabschluss im Helferbereich in einem Unternehmen arbeitet, kann er oder sie neben dem Job eine Ausbildung als Dreher oder Elektriker absolvieren, die von der Arbeitsagentur finanziert wird.

Arbeitslosenmeldung online Seit 1. Januar kann die Arbeitslosenmeldung online erfolgen. Zuvor war dies nur persönlich in der Arbeitsagentur möglich. Gemeldet werden muss dies spätestens am achten Tag nach der Kündigung. Um dies online zu erledigen, ist der Pin des Personalausweises notwendig. Allerdings gibt es diese Funktion nur bei neueren Ausweisen, teilte die Arbeitsagentur mit. Wer seine Pin verlegt hat, kann im Einwohnermeldeamt nachfragen. Wer noch einen älteren Ausweis hat, muss nach wie vor persönlich in die Arbeitsagentur, die zu allen Fragen über die kostenlose Nummer 0800/4555500 zu erreichen ist.

Gefördert werde außerdem die Integration von Menschen mit Handicap. So wird beispielsweise der Gehalt in der Anfangszeit von der Agentur übernommen, Eingliederungszuschuss heißt das. In der Region sind rund 1400 Frauen und Männer mit einer Behinderung sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das sind vier Prozent mehr als vor einem Jahr.

Mehr Beschäftigte aus dem Ausland

Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland sei ein Thema. Von rund 79 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Landkreis Leipzig stammen derzeit 3200 aus dem Ausland, das sind 4,1 Prozent. Nationalitätenübergreifend kamen von Mitte 2020 bis Mitte 2021 rund 240 neue Beschäftigte ins Leipziger Land. Ein Beispiel: Das Backhaus Hennig sucht seit langem händeringend Personal und stellte sechs ungarische Mitarbeiter ein.

Fazit: Die Pandemie hat die Zahl der Arbeitslosen bislang nicht wie befürchtet stark steigen lassen. „Nach wie vor sind jedoch immer noch Menschen in Kurzarbeit und in einigen Branchen ist die Situation schwierig“, sagte Beier. In der Gastronomie gehe man davon aus, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in andere Branchen abwanderten, nicht zurück kehren. Dies habe Auswirkungen „auf die nächsten Jahre“.

Erfreulich sei hingegen ganz klar, dass die Zahl der Beschäftigten im Landkreis Leipzig gewachsen ist. Wenn auch nur leicht mit 0,3 Prozent innerhalb eines Jahres, zeige dies doch eine Stabilität auf dem Arbeitsmarkt – und das trotz Corona-Pandemie.

Von Claudia Carell