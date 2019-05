Pegau

Fast einen Gleichstand hat es bei der Wahl zum Ortschaftsrat Kitzen gegeben. Nur vier Zehntelpunkte trennen die beiden Wählervereinigungen, was dennoch einen Sitz Unterschied ergibt. Das zweite solche Gremium im Bereich der Stadt Pegau gibt es für Weideroda/Großstorkwitz/Wiederau, wo die Kandidaten geradeso reichten.

Hier gab es nur fünf Bewerber, und alle wurden gewählt. Dabei steigerte sich die CDU um einen Sitz auf vier. Gerhard Landgraf und Norbert Plum liegen mit je 220 Stimmen die meisten erhalten. Wie die zwei ist auch Ute Krüger schon bisher dabei gewesen. Neu kommt Andreas Minn-Reinhardt hinzu. Weil Ortsvorsteher Michael Buth nicht wieder kandidierte, fehlte der Freien Wählervereinigung eins der Zugpferde. Der erfahrene Wolfram Drechsler ist aber auch als Einzelkämpfer wieder dabei.

In Kitzen siegen Freie hauchdünn

In Kitzen strebten drei Gruppierungen den Einzug in den neunköpfigen Ortschaftsrat an. Die CDU schickte drei neue Leute an den Start – und blieb auf der Strecke. Zuvor hatten ihre beiden Abgeordneten zusammen das Lager gewechselt. Aber nur Peter Kretschmer schaffte die Wiederwahl – für die zweitplatzierte Wählervereinigung „Bürger für Kitzen mit Ortsteilen“. Den hauchdünnen Sieg mit zwölf Stimmen Vorsprung schaffte die Freie Wählervereinigung Kitzen.

0,4 Prozentpunkte kosten einen Sitz

Von ihr kommt Einzelgewinner Uwe Bartsch, der wie Klaus-Peter Lange und Falk Fritzsch schon bisher dabei war. Ihre fünf Sitze komplettieren sie mit den neuen Carola Fritzsche und Petra Meier. Für die „Bürger“-Gruppe zog Thomas Rößner am besten, einer der Chefs der heimischen Firma Agrarprodukte. Wie er rückt Stefan Heilmann frisch ins Gremium. Hingegen kennt das Antje Müller bereits, Nachrückerin von 2014 und stellvertretende Ortsvorsteherin. Dass ihre Wählervereinigung bei lediglich 0,4 Prozentpunkten Rückstand ein Mandat weniger hat, ist der ungeraden Zahl der Sitze im Rat und dem schwachen Abschneiden der CDU geschuldet.

Ortsvorsteher Wolfgang Körner hatte sich nicht für diese Wahl aufstellen lassen. Dennoch könnte er unabhängig davon erneut für seine ehrenamtliche Funktion kandidieren. Wer das Amt künftig ausübt, muss der Ortschaftsrat demnächst entscheiden.

Die Ortschaftsräte der Stadt Pegau Ortschaftsrat Kitzen: Uwe Bartsch (568 Stimmen), Carola Fritzsche (132), Klaus-Peter Lange (105), Petra Meier (101), Falk Fritzsche (86; alle Freie Wählervereinigung), Thomas Rößner (418), Peter Kretschmer (236), Antje Müller (215), Stefan Heilmann (156; Wählervereinigung „Bürger für Kitzen mit Ortsteilen“). Ortschaftsrat Weideroda/Großstorkwitz/Wiederau: Gerhard Landgraf (220), Norbert Plum (220), Ute Krüger (195), Andreas Minn-Reinhardt (60; alle CDU), Wolfram Drechsler (203, Freie Wählervereinigung).

Von Olaf Krenz