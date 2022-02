Neukieritzsch

Am Ende ihres letzten Arbeitstages nimmt Petra Jung einen ganz besonderen Blumenstrauß mit nach Hause. Die gebastelten Papierblüten stecken auf bunten Trinkhalmen und tragen Zettel mit Aufschriften wie Ruhe, Zeit, Wohlergehen, Gesundheit. Das wünschen die Kinder der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“ der 66 Jahre alten scheidenden Hauptamtsleiterin.

Deren Karriere im öffentlichen Dienst begann vor 32 Jahren. Damals, 1990, wurde sie in ihrem Heimatort Großzössen – ihr Geburtsort Kleinzössen musste der Kohle weichen – ehrenamtliche Stellvertreterin des damaligen Bürgermeisters Horst Bauer. Hauptberuflich war sie zu der Zeit Direktionssekretärin im Braunkohlenwerk Borna. Von 1992 bis 1994 war sie selbst Bürgermeisterin. Dann erlebte sie die erste Eingemeindung.

Politische Heimat in der CDU

Vom 1. Januar 1995 an gehörte Großzössen zu Lobstädt, wo sie an der Seite von Bürgermeister Wolfram Seiffert Hauptamtsleiterin wurde. Den Job übernahm sie sieben Jahre später in Neukieritzsch nach der Eingemeindung von Lobstädt. In Neukieritzsch arbeitete Petra Jung erst unter Bürgermeister Henry Graichen, dem heutigen Landrat, seit 2015 an der Seite von Thomas Hellriegel. Alle drei haben in der CDU ihre politische Heimat.

Als vor sieben Jahren die langjährige Bauamtschefin Helga Zander in Neukieritzsch aufhörte, waren die Spuren deren Wirkens auf Schritt und Tritt zu sehen. Eine Hauptamtsleiterin hat da weniger sichtbar Bleibendes vorzuweisen. Hauptamt klingt eher nach trockener Verwaltungsorganisation. Was es zu großen Teilen auch ist.

„Es ist aber nie langweilig“, versichert Petra Jung, „weil man viel mit Menschen zu tun hat. „Mit Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen, die meckern, und mit Menschen, die Kontakt brauchen.“ Besonders die, die Hilfe brauchten, waren bei ihr oft an der richtigen Adresse. Ihre Bürgermeister-Chefs in Lobstädt und Neukieritzsch sagen ihr nicht umsonst nach, es gehe ihr gut, wenn sie helfen kann.

Kinder kamen mit einem Blumenstrauß

Sozial schwache Familien, Obdachlose, die es unterzubringen galt, und auch der Tierschutz lagen ihr besonders am Herzen. Ihr Arbeitsplatz war nicht nur der Schreibtisch, und sie scheute sich nicht, auch in schwierigen Situationen Präsenz zu zeigen. Sei es, wenn die verwahrloste Wohnung eines einsam Gestorbenen geöffnet werden musste oder bei gerichtlich angeordneten Zwangsräumungen.

„Das war besonders schlimm, wenn Kinder dabei waren“, erinnert sie sich. In der Verwaltung habe man sich immer schon vorher bemüht, die Menschen aufzufangen und mit Wohnraum zu versorgen. Einmal, kurz vor Weihnachten, seien Kinder mit einem Blumenstrauß zu ihr gekommen und hätten sich bedankt, weil sie der Familie eine neue Wohnung beschafft hatte.

Immer wieder Wahlen

Und auch von einem anderen immer wiederkehrenden Kraftakt für die Hauptamtschefin, ist nach dreißig Jahren nichts mehr zu sehen: Wahlen, die in regelmäßigen Abständen zu organisieren waren. Manchmal mehrere im Jahr und sogar an einem Tag. Und schmerzlich musste sie erleben, dass man dabei selbst nach fast 30 Jahren Erfahrung noch Fehler machen kann:

Im Jahr 2019 musste die Wahl des Ortschaftsrates Deutzen verschoben werden, weil eine wichtige Satzung nicht rechtzeitig geändert worden war. „Das war ärgerlich“, sagt Petra Jung im Nachhinein.

Hauptamtsleiterin Petra will die Gemeinde nach ihrem Dienstende noch bei den bevorstehenden Wahlen unterstützen. Quelle: André Neumann

Für den Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ist der Abschied von Petra Jung ein sehr großer Verlust für die Verwaltung. „Jeder ist ersetzbar, bei ihr wird es aber schwierig“, sagt er und wünscht „Zeit und Ruhe, die sie in den letzten 30 Jahren nicht hatte“.

Zusammenarbeit sei eher familiär gewesen

Mitarbeiter ihres Amtes bescheinigen ihr, eine sehr gute Chefin gewesen zu sein, die, wenn es sein musste, auch mal eine strenge Ansage machen konnte. Ansonsten, das sagt sie auch selbst, sei die Zusammenarbeit eher familiär gewesen.

Für die eigene Familie, zwei Kinder und drei Enkel, will Petra Jung, die seit 2020 Witwe ist, jetzt mehr Zeit aufbringen. Auch wenn sie sich vom Gemeindeamt noch nicht ganz verabschiedet. Im Juni sind ja wieder Wahlen, und dabei will sie ihrem Nachfolger Andreas Gohr noch zur Seite stehen. Ganz offiziell als stellvertretende Leiterin des Gemeindewahlausschusses.

Von André Neumann