In fast allen Orten des Landkreises Leipzig stiegen die Eigenheimpreise weiter an. Spitzenreiter ist Neukieritzsch mit 43 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr. Allein das Grundstück kostet am Hainer See bis zu 450 Euro pro Quadratmeter. Hier die Übersicht, wie teuer der Hausbau in den einzelnen Kommunen ist.