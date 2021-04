Haushalt 2021: Pegau investiert 8,6 Millionen Euro in Bauprojekte

Pegau

Die größten Projekte sind die Grundschul-Erweiterung, die Umgestaltung des Schützenplatzes, der Bau des Bahnhofsvorplatzes und die Aufwertung des Gutsherrenparks in Kitzen. Pegaus Liste der Investitionen für dieses Jahr umfasst noch einiges mehr. Entsprechend viel Geld muss die Stadt aufbringen. Rund 8,6 Millionen Euro will sie in ihre Vorhaben stecken.

Teuerster Einzelposten ist der Anbau für die Grundschule; der neben der Oberschule entsteht. Dafür investiert Pegau in den kommenden Monaten 1,9 Millionen Euro. Wobei sich die Gesamtkosten auf etwa 3,7 Millionen Euro belaufen. Einen Großteil muss die Stadt selbst stemmen, lediglich eine halbe Million Euro gibt es als Fördermittel in diesem Jahr.

Hohe Investitionen – Kredit erforderlich

Weshalb Pegaus Kämmerer Guido Voigt nicht umhinkommt, erneut einen Kredit aufzunehmen. „Der Anbau ist dringend notwendig, wir brauchen wesentlich mehr Platz“, macht er deutlich. Was sich daran zeige, dass die Schülerzahlen immer weiter wachsen und der Raumbedarf aus allen Nähten platzt. Das Bestandsgebäude sei lediglich für eine Zweizügigkeit der Klassenstufen ausgelegt. Doch während die zweiten bis vierten Klassen schon dreizügig sind, gibt es seit Anfang des Schuljahres sogar vier erste Klassen. Das hat auch Auswirkungen auf den Hort. Viele Räume werden seit der Eröffnung im Jahr 2017 doppelt genutzt – eben auch als Klassenzimmer.

Die neue Kindereinrichtung „Regenbogen“ ist zwar fertig, Restarbeiten kosten die Stadt aber in diesem Jahr noch einmal rund 800 000 Euro. Quelle: Kathrin Haase

Pro-Kopf-Verschuldung wird steigen

Weil die Förderquote der Grundschul-Erweiterung gerade einmal bei rund 40 Prozent liegt, braucht Pegau in diesem Jahr einen Kredit von 700 000 Euro, um den Anteil der Eigenmittel zu stemmen. Eine ähnliche Summe musste Voigt schon im vergangenen Jahr für das Vorhaben leihen. „Und auch nächstes Jahr brauchen wir einen Kredit“, kündigt er an. Denn insgesamt müsse Pegau rund zwei Millionen Euro an Eigenmitteln für den Anbau der Grundschul schultern. Hat die aber eben nicht „flüssig“. Die Kreditaufnahmen haben dann natürlich Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung. Die steigt von 467 Euro Ende 2020 auf 636 Euro im Jahr 2022.

Ein weiteres Großprojekt ist für die Elsterstadt der Bau des neuen Bahnhofsvorplatzes, der im aktuellen Haushalt mit fast einer Million Euro zu Buche schlägt. Dicht gefolgt wird dieses Vorhaben von Restarbeiten am gerade erst eröffneten Kindergarten „Regenbogen“. Die noch einmal etwa 800 000 Euro kosten. Und einen weiteren Kredit in Höhe von einer viertel Million Euro erforderlich machen. Auch die Größenordnung der Kosten bei der Kanalverlegung und dem grundhaften Ausbau in der Zeitzer Straße ist eine beträchtliche Hausnummer. Voigt hat das Vorhaben mit rund 900 000 Euro veranschlagt.

Die Umgestaltung des Pegauer Schützenplatzes schlägt 2021 mit rund 350 000 Euro zu Buche. Im Vorjahr sind schon Parkplätze angelegt worden. Quelle: Mathias Bierende

Pandemie beschert Pegau herbe Verluste

Dass Pegaus liquide Mittel nicht allzu üppig sind, hängt auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen. Im vergangenen Jahr musste die Stadt ein Minus in Höhe von mehr als einer halben Million Euro hinnehmen. Und trotz der Tranchen vom Freistaat, die die gesunkenen Einkommensteuer- und Gewerbesteuereinnahmen kompensieren sollen, bleibt ein Defizit von mehr als 200 000 Euro. Laut Kämmerer Voigt zeichnet sich eine ähnliche Situation bereits für dieses Jahr ab. Was für Pegau bedeute, dass geplante kleinere Instandsetzungen im Stadtgebiet wohl auf 2022 verlegt werden müssen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch Fördermittel aufgrund der Pandemie sinken werden, vermutet Voigt. So sei nach wie vor nicht klar, ob es für die Beregnungsanlage des Sportplatzes tatsächlich einen 90-prozentigen Zuschuss gibt. Sollten Fördersummen nicht so zur Verfügung stehen, wie ursprünglich vorgesehen, müsse Pegau einige Vorhaben zunächst auf Eis legen.

Von Julia Tonne