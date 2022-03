Haushalt 2022: So steht es um die Finanzen der Gemeinde Neukieritzsch

Neukieritzsch

Mit einer verbesserten Finanzsituation aus dem vorigen Jahr im Rücken hat der Gemeinderat von Neukieritzsch den Haushalt für 2022 beschlossen. Besonders die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stabilisierten sich wieder. Sie betrugen 2021 rund 5,2 Millionen Euro. Das war mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

Die vergleichsweise komfortable Situation hat auch eine Kehrseite. Sie führt dazu, dass Neukieritzsch in diesem Jahr keine sogenannten allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Freistaat erhält, sondern im Gegenzug in den sächsischen Finanzausgleich einzahlen muss. Aus dem werden ärmere Kommunen unterstützt. Laut Haushaltsplan wird das knapp eine Million Euro sein.

Aus dem Etat geht hervor, dass die Gemeinde in diesem Jahr rund 15 Millionen Euro ausgeben wird, rund fünf Millionen Euro sind für die Investitionstätigkeit vorgesehen. Zu stemmen ist das nur mit einem kräftigen Griff in die finanziellen Rücklagen.

Der Neukieritzscher Gemeinderat hat den Haushaltsplan beschlossen. Quelle: Jens Paul Taubert

Geld wird umgeschichtet

Wobei bei den geplanten Investitionen vieles unsicher ist und bleibt, weil diese in der Regel davon abhängig sind, ob Fördermittel gewährt werden. Kurz vor der Abstimmung über den Haushalt im Gemeinderat überraschte die Verwaltung mit der Mitteilung, dass schon mal zwei Vorhaben, die im Plan stehen, nicht realisiert werden.

Weder für die vorgesehene Sanierung der letzten Fassade der Grundschule Neukieritzsch noch für den Umbau des Hortes im Schulhaus in Lobstädt werde es rechtzeitig Zuschüsse geben. Nunmehr soll in beiden Fällen in diesem Jahr nur die Planung erfolgen.

Die schon vorgesehenen Eigenmittel würden dennoch benötigt. Denn, so erläuterte die Kämmerei, es sei versehentlich zu wenig Geld für den Neubau der Kindertagesstätte in Deutzen eingeplant worden. Den will Neukieritzsch in diesem Jahr abschließen.

Saarstraße soll schnell gebaut werden

Auch andere Investitionen schiebt die Kommune zum Teil seit Jahren vor sich her. Darunter den Neubau der Straßen Ernst-Thälmann-Straße, Am Wasserturm und Röthiger Weg in Deutzen. Auch jetzt ist noch nicht klar, ob es in diesem Jahr in dem Ortsteil damit losgeht.

Die Ernst Thälmann-Straße in Deutzen hat eine Sanierung nötig. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit reichlich einer halben Million Euro steht aber die Saarstraße in Deutzen in der Investitionsliste für dieses Jahr. Die erschließt den neuen Kindergarten und soll deswegen bis zu dessen im Herbst geplanter Eröffnung fertig werden.

Anschieben will die Gemeinde einen Neubau für die Kindertagesstätte in Lobstädt. Dafür sind nun die ersten Planungsgelder vorgesehen, der Bau selbst würde demnach zwischen 2023 und 2025 laufen. Auch für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Kahnsdorf, das die Gemeinde direkt neben dem neuen Wohngebiet „Seewiesen“ errichten will, sieht der Etat eine Summe für Planungsleistungen vor.

Blick über einen Teil des Geländes für das Wohngebiet „Seewiesen“ in Kahnsdorf-Nord auf den Ort und die bebaute Lagune. Die begrünte dreieckige Fläche (Bildmitte) könnte ein Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus werden. Quelle: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch

Gemeinde erwartet wieder steigende Steuereinnahmen

Darüber hinaus will Neukieritzsch den Fahrzeugpark der Ortsfeuerwehren weiter modernisieren. Die Wehren Lippendorf/Kieritzsch, Neukieritzsch und Kahnsdorf sollen jeweils ein neues ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 (HLF) als Einsatzfahrzeuge bekommen. Fördermittelanträge dafür seien schon gestellt worden, heißt es seitens der Verwaltung.

Bei den Einnahmen verweist die Kämmerei auf eine noch immer anhaltende Planungsunsicherheit wegen der Corona-Pandemie. Dennoch geht Neukieritzsch bei Steuereinnahmen und insbesondere bei der Gewerbesteuer für die nächsten Jahre von einem leichten Anstieg aus.

Mit geplanten 4,5 Millionen Euro bleibt die Erwartung für 2022 zwar noch unter den Einnahmen des Vorjahres. Bis 2025 soll diese Position aber auf knapp 5,7 Millionen Euro steigen. Die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuern bleiben unverändert, sodass Firmen und Grundstückseigentümer hier nicht stärker belastet werden.

Von André Neumann